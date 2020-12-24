بدأت الكويت حملة التطعيم الشاملة بلقاح فايزر ضد كورونا، بعد استلامها 150 ألف جرعة من لقاح كورونا يوم أمس الأربعاء.

وكان وزیر الصحة الكویتي الشیخ باسل الصباح، قد أعلن عن وصول الشحنة الأولى من لقاح (كوفید-19) فجر أمس الأربعاء على تبدأ عملیة التطعیم الخميس.

وأوضح الوزیر في بیان صحافي أن مراحل تحدید الأولویة للفئات المستھدفة للتطعیم ستتم على أربع مراحل یأتي في المرحلة الأولى جمیع مقدمي الرعایة الصحیة والفئة العمریة الأكبر من 65 عاما والعاملین في الصفوف الأولى على أن تشمل المراحل المتبقیة جمیع أفراد وفئات المجتمع.

وذكر أن أعداد المسجلین لتلقي اللقاح في موقع التسجیل المسبق الإلكتروني بلغت حتى الآن 73.7 ألف شخص، مشیرا إلى أن الإقبال على التسجیل في تزاید مستمر.

وأوضح أن "عملیة التطعیم ستتواصل وصولاً إلى تطعیم كل أفراد المجتمع وفئاته الراغبین بتلقي اللقاح".

وجاء هذا القرار بناء على الطلب الذي تقدمت به شركة "فايزر" للموافقة على التسجيل الطارئ للقاح، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراده، بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن، حيث أظهرت نتائج التقييم أن اللقاح آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية، حسب التقارير الصادرة عن هيئة الدواء والغذاء الأميركية FDA.