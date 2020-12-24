انطلقت في السعودية حملة التطعيم بلقاح فايزر في جدة غرب المملكة. وقالت وزارة الصحة السعودية في منشور على تويتر، اليوم الخميس، إنه تم تدشن مركز لقاحات كورونا في محافظة جدة، وجرى تطعيم أول مواطن ومواطنة ومقيم بلقاح كورونا (كوفيد-19).

#الصحة تدشن مركز لقاحات كورونا في محافظة جدة.. وتطعيم أول مواطن ومواطنة ومقيم بلقاح كورونا (كوفيد-19). pic.twitter.com/CscdYxQRZM — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) December 24, 2020

وأمس أعلنت ​الوزارة أن "500178 شخصا سجلوا للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد"، مؤكدة في تصريح آخر أن اللقاح آمن ومعتمد، فعّال، ولا يؤثر على الجينات. وقالت إن شركة فايزر الأميركية أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من كورونا.

مراقبة تحور فيروس كورونا

وأوضحت وزارة الصحة، أنها تواصل مراقبة تحور فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك أسبابًا أخرى لزيادة الإصابات في دول العالم.

وتابعت: نقوم بتحليل السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة والوضع الصحي للمملكة مطمئن جدًا، مؤكدة أن التسجيلات لتلقي اللقاح تعتبر مرتفعة خلال بدء الحملة. وأشارت إلى أنها تعمل على إنشاء مراكز للتطعيم في جميع مناطق المملكة.