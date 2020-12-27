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نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 15.5% في نوفمبر لـ111.5 مليار دولار

اقتصاد الصين
سجلت أنشطة المصانع والصادرات في الصين نمواً غير مسبوق خلال نوفمبر
اقتصاد الصين

نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 15.5% في نوفمبر لـ111.5 مليار دولار

شهد الاقتصاد الصيني انتعاشاً قوياً عقب صدمة جائحة كوفيد-19

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بكين - رويترز

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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 15.5% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 729.32 مليار يوان (111.50 مليار دولار).

وبحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، كانت الأرباح نمت 28.2% في أكتوبر/تشرين الأول.

تغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان من الأنشطة الرئيسية.

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وفي هذا الإطار، شهد الاقتصاد الصيني انتعاشا قويا عقب صدمة جائحة كوفيد-19، وسجلت أنشطة المصانع والصادرات نموا غير مسبوق في نوفمبر/تشرين الثاني؛ لكن بعض الشركات قالت إن أرباحها تعرضت لضغوط مع اقتراب اليوان من ذروته في عدة سنوات مقابل الدولار.

وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني، نمت أرباح الشركات الصناعية 2.4% على أساس سنوي، بعدما ارتفعت 0.4% في الأشهر العشرة الأولى من 2020.

وجدير بالذكر أنه منذ مطلع الشهر الماضي، تخلفت سلسلة من الشركات الصينية المملوكة للحكومة والقطاع الخاص عن سداد سندات مستحقة عليها، كان آخرها شركة Shandong Ruyi، أكبر مصنع للمنسوجات في البلاد، والتي تخلفت مؤخراً وللمرة الثانية في غضون أيام عن سداد سندات مستحقة عليها، بحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز".

ولدى الصين ثاني أكبر سوق للدين في العالم في وقت تبلغ فيه إصدارات ديون الشركات الصينية نحو 4 تريليونات دولار، ولكن الأسابيع القليلة الماضية شهدت حالة من التوتر في أعقاب إعلان الشركات عن تعثرها دون أدنى تدخل يذكر من الحكومة الصينية لإنقاذ الشركات التابعة لها.

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