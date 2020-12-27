أعلن العراق، اليوم الأحد، شراء 213 ألفا و64 طنا من الأرز المحلي في موسم التوريد.

يحتاج العراق حوالي مليون إلى 1.25 مليون طن من الأرز سنويا لبرنامج التموين، الذي بدأ في 1991 لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها الأمم المتحدة، ويشمل الدقيق والأرز وزيت الطعام والسكر.

على الجانب الآخر، يهدف العراق لزيادة قدرة تصدير النفط الخام من مرافئه الجنوبية إلى 6 ملايين برميل يوميا من 3.5 مليون حاليا، وفقاً لما ذكره كريم حطاب، وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التوزيع في بيان اليوم.

وأضاف أن زيادة قدرة التصدير ستكون بعد عام 2023، وأن الخطة تشمل بناء 24 صهريج تخزين.

كما وافقت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ في العراق، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء العراقية، اليوم.