  • مباشر
اللغة

العراق يشتري أكثر من 213 ألف طن من الأرز المحلي

الأرز
الأرز العراقي المحلي
اقتصاد العراق

العراق يشتري أكثر من 213 ألف طن من الأرز المحلي

متابع الغاء المتابعة

بغداد - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن العراق، اليوم الأحد، شراء 213 ألفا و64 طنا من الأرز المحلي في موسم التوريد.

يحتاج العراق حوالي مليون إلى 1.25 مليون طن من الأرز سنويا لبرنامج التموين، الذي بدأ في 1991 لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها الأمم المتحدة، ويشمل الدقيق والأرز وزيت الطعام والسكر.

على الجانب الآخر، يهدف العراق لزيادة قدرة تصدير النفط الخام من مرافئه الجنوبية إلى 6 ملايين برميل يوميا من 3.5 مليون حاليا، وفقاً لما ذكره كريم حطاب، وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التوزيع في بيان اليوم.

وأضاف أن زيادة قدرة التصدير ستكون بعد عام 2023، وأن الخطة تشمل بناء 24 صهريج تخزين.

كما وافقت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ في العراق، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء العراقية، اليوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا
قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020 قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020

الأكثر قراءة

ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه
كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم
جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً
رئيس بولندا الأسبق والحائز على نوبل: أنا مفلس وجيبي خاوٍ رئيس بولندا الأسبق والحائز على نوبل: أنا مفلس وجيبي خاوٍ
تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة
فتش عن فيتامين فتش عن فيتامين "د".. ينقذ 9 من بين 10 وفيات بكورونا

قبل أن تذهب

مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا
مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا

اكتشف المزيد