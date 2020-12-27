أظهر تقرير لوزارة التموين المصرية، اليوم الأحد، أن مخزون البلاد الاستراتيجي من القمح يكفي 5.5 شهر.

وذكر التقرير، أن مخزون مصر الاستراتيجي من الأرز يكفي 11.1 شهر، ومن الزيوت النباتية 4.3 شهر.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، في مؤتمر صحافي، إن المساحة المزروعة بالأرز في مصر بلغت 1.76 مليون فدان هذا الموسم، وإن المحصول الناتج عنها يفوق الطلب المحلي.

وكشف الوزير عن مشاركة بورصة السلع في موسم حصاد القمح القادم.

وكانت وزارة التموين وبورصة مصر قد أعلنتا، في سبتمبر الماضي، عن تأسيس البورصة السلعية على أن يتم طرح عدد من السلع بها كمرحلة أولى في النصف الأول من 2021.

وأبلغ وزير التموين الصحافيين، أن بلاده ستصل إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر بنهاية 2021.

وقالت وزارة التموين في التقرير، إن مخزون مصر من سكر التموين يكفي 3.2 شهر.

وفي وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول، مددت مصر حظرا على استيراد السكر الأبيض والخام لثلاثة أشهر، حسب ما ذكرته وزارة التجارة والصناعة.

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، واعتمدت هذا العام خطة لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الأساسية، بما في ذلك القمح في 7 محافظات، بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه.

وتعزز هذه المخازن مخزون مصر من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والقمح، لتغطية 8 إلى 9 أشهر مقارنة بالمستويات الحالية التي تغطي 4 إلى 6 أشهر.