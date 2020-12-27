أعلنت سلطنة عمان إنهاء العمل بقرار منع الدخول إلى عمان والخروج منها عبر مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء العمانية.

وجاء القرار بناء على دراسة التطورات الأخيرة المتعلقة بمستجدات الطفرة الجینیة لفیروس كورونا، وفق مركز الأخبار لوزارة الإعلام العمانية.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت الاثنين الماضي، أنها ستتسلم أول دفعة من لقاح فايزر يوم الأربعاء القادم.

وفي منتصف الشهر الماضي، أصدرت وزارة الصحة العمانية، ترخيصا لاستخدام واستيراد لقاح فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد - 19 وذلك في سياق موافقات دولية على هذا اللقاح.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية، أصدرت الترخيص لهذا اللقاح، للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية من 16 عامًا فما فوق.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد جاء هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لضمان تسهيل وتسريع توفير اللقاح في السلطنة للاستخدام الطارئ حسب السياسات التي تُقرها الوزارة.

بعد أن قامت المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بتقييم دراسات الفعالية والسلامة التي قُدمت من قِبل شركة فايزر الأميركية فور استلامها في 26 من نوفمبر الماضي والتوصل إلى نتيجة بأن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح تفوق مخاطره المتوقعة وبعد اعتماده من قِبل السلطات الصحية في المملكة المتحدة وكندا وإدارة الغذاء والدواء الأميركية.