أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في بيان، اليوم الاثنين، عن اكتمال تطبيق خدمة استقبال جميع العاملات المنزليات من قبل مكاتب وشركات الاستقدام في جميع مطارات المملكة الدولية.

وكانت الوزارة قد طبقت في منتصف شهر يوليو 2019، خدمة استقبال العاملات المنزليات لأول مرة عبر مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، وتلاه تقديم هذه الخدمة في عدد من المطارات بمختلف مدن ومناطق المملكة بشكل تدريجي حتى اكتمالها في الوقت الحالي في جميع مطارات المملكة الدولية.

وأقرت الوزارة في وقت سابق مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات القادمات من الخارج للعمل لأول مرة بالمملكة وبنظام الخروج والعودة، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن تسهيلاً على المواطنين.

ونصت التعديلات على استقبال العاملات المنزليات القادمات لأول مرة من قبل مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة بعد أن يتم إنهاء إجراءات القدوم من قبل قطاع جوازات المنافذ، واستقبال العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة من قبل أصحاب العمل، حيث تكون مهمة استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل بشكل مباشر.

وكانت الآلية السابقة تفرض تدرجاً معيناً في عملية استقبالهن، حيث تمر خلالها العاملة وصاحب العمل بعدة مراحل تتمثل في اصدار تأشيرة الخروج والعودة للعاملة عن طريق نظام أبشر، ثم حجز رحلة القدوم، ثم مرور العاملة عبر جوازات صالة القدوم، ثم تفويجهن بشكل جماعي لوحدة استقبال العاملات المنزليات في المطار، إلى أن يتم استكمال إجراءات الاستلام من قبل صاحب العمل، وبالتالي استلامه للعاملة.

أما الآلية الجديدة تقتصر على إصدار تأشيرة الخروج والعودة للعاملة عن طريق نظام أبشر، ثم حجز رحلة القدوم، ثم استقبال العاملة مباشرة من الصالات الدولية دون وسيط ومن قبل صاحب العمل.