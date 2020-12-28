وسعت لجنة التخطيط في الصين، اليوم الاثنين، قائمة القطاعات التي ستسعى لتشجيع الاستثمار الأجنبي فيها ليرتفع العدد الإجمالي للمجالات إلى 1235 مقارنة بعد 1108 في القائمة السابقة.



وستسعى الصين لجذب الاستثمار الأجنبي في التصنيع المتقدم الذي يتضمن الذكاء الصناعي وأشباه الموصلات وتطوير تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، وفقا لبيان نشره موقع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.



وأضاف البيان أن الصين ستشجع أيضا الاستثمار الأجنبي في تطوير وتصنيع منتجات بدائل اللحوم.

إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 15.5% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 729.32 مليار يوان (111.50 مليار دولار).



وبحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، كانت الأرباح نمت 28.2% في أكتوبر. تغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان من الأنشطة الرئيسية، وفقاً لما نقلته "رويترز".



وشهد الاقتصاد الصيني انتعاشا قويا عقب صدمة جائحة كوفيد-19، وسجلت أنشطة المصانع والصادرات نموا غير مسبوق في نوفمبر.

بينما بعض الشركات قالت إن أرباحها تعرضت لضغوط مع اقتراب اليوان من ذروته في عدة سنوات مقابل الدولار.