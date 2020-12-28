  • مباشر
اللغة

الصين تضاعف قائمة قطاعات جذب الاستثمار الأجنبي

اقتصاد الصين
ستسعى الصين لجذب الاستثمار الأجنبي في التصنيع المتقدم
اقتصاد الصين

الصين تضاعف قائمة قطاعات جذب الاستثمار الأجنبي

متابع الغاء المتابعة

بكين – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

وسعت لجنة التخطيط في الصين، اليوم الاثنين، قائمة القطاعات التي ستسعى لتشجيع الاستثمار الأجنبي فيها ليرتفع العدد الإجمالي للمجالات إلى 1235 مقارنة بعد 1108 في القائمة السابقة.

وستسعى الصين لجذب الاستثمار الأجنبي في التصنيع المتقدم الذي يتضمن الذكاء الصناعي وأشباه الموصلات وتطوير تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، وفقا لبيان نشره موقع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وأضاف البيان أن الصين ستشجع أيضا الاستثمار الأجنبي في تطوير وتصنيع منتجات بدائل اللحوم.

إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 15.5% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 729.32 مليار يوان (111.50 مليار دولار).

وبحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، كانت الأرباح نمت 28.2% في أكتوبر. تغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان من الأنشطة الرئيسية، وفقاً لما نقلته "رويترز".

وشهد الاقتصاد الصيني انتعاشا قويا عقب صدمة جائحة كوفيد-19، وسجلت أنشطة المصانع والصادرات نموا غير مسبوق في نوفمبر.

بينما بعض الشركات قالت إن أرباحها تعرضت لضغوط مع اقتراب اليوان من ذروته في عدة سنوات مقابل الدولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بوثيقة رسمية.. مصريان يقرران عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي  بوثيقة رسمية.. مصريان يقرران عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي 
مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ

الأكثر قراءة

أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت! أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت!
السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته
في زمن الحوثي.. أب يمني يبيع طفلته بـ350 دولاراً وبعقد رسمي في زمن الحوثي.. أب يمني يبيع طفلته بـ350 دولاراً وبعقد رسمي
مصر.. إيداع مصر.. إيداع "طفل المرور" داراً للرعاية والحبس عاماً لأصدقائه
مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ
هدف هدف "قاتل" للسومة يقود الأهلي للفوز على الرائد

قبل أن تذهب

هكذا تبتز إيران العراق بورقة الغاز!
هكذا تبتز إيران العراق بورقة الغاز!

اكتشف المزيد