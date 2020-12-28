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اتفاق تجاري مرتقب بين بريطانيا وتركيا

تركيا - بريطانيا
بريطانيا تتجه لإبرام اتفاق تجارة حرة مع تركيا
اقتصاد بريطانيا

اتفاق تجاري مرتقب بين بريطانيا وتركيا

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لندن - رويترز

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قالت وزارة التجارة البريطانية إن بريطانيا وتركيا ستوقعان على اتفاق تجارة حرة يوم الثلاثاء هو الأول من نوعه منذ توصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي.

وسيضم الاتفاق نفس البنود التجارية القائمة حاليا بين أنقرة ولندن، لكن وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس قالت إنها تأمل في إبرام اتفاق تفصيلي بين البلدين في أقرب وقت.

وقالت الوزيرة في بيان "إن الاتفاق الذي نتوقع إبرامه هذا الأسبوع سيبقي على الترتيبات التجارية المعفاة من الرسوم وسيساعد في دعم شراكتنا التجارية. سيمنح الثقة لآلاف العاملين في بريطانيا في قطاعات التصنيع والسيارات والصلب".

وأضافت "نتطلع الآن إلى العمل مع تركيا على اتفاقية تجارية مفصلة بين المملكة المتحدة وتركيا في المستقبل القريب".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 18.6 مليار جنيه إسترليني (25.25 مليار دولار) في 2019، وتقول بريطانيا إنه خامس أكبر تبادل تجاري تفاوضت عليه الوزارة بعد اتفاقيات مماثلة مع اليابان وكندا وسويسرا والنرويج.

ووقعت بريطانيا على اتفاقيات تجارية مع 62 بلدا حتى الآن قبل نهاية الفترة الانتقالية لانفصالها عن الاتحاد الأوروبي التي تحل في الأول من يناير عندما تترك الترتيبات التجارية مع الاتحاد.

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