أعلنت الحكومة المصرية، أن وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية، تحت إشراف اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بمجلس الوزراء، قامتا بعقد العديد من المفاوضات المكثفة خلال الأشهر الماضية لمحاولة التوصل لاتفاق يحقق مصالح كافة الأطراف.

وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن المفاوضات أسفرت عن إبرام اتفاق لتسوية تلك النزاعات القائمة بين شركة نيوترين الكندية "أجريوم سابقًا" وشركاتها التابعة، وجمهورية مصر العربية والشركات التي تساهم فيها وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل مباشر وغير مباشر، وهو ما يعكس حرص الحكومة المصرية على تهيئة مناخ جيد للاستثمار عن طريق تسوية كافة المنازعات القائمة مع المستثمرين وجذب رؤوس أموال أجنبية.

وتضمن اتفاق التسوية إنهاء لدعوى التحكيم الاستثماري المقامة ضد جمهورية مصر العربية لدى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، وكذلك دعوى التحكيم التجارى المقامة ضد الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية والمنظورة أمام غرفة التجارة الدولية في باريس، مقابل الاتفاق على نقل ملكية حصة شركة "نيوترين" التي تمثل 59,573,922 سهما بما يعادل 26% من إجمالي أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" إلى وزارة المالية بموجب سعر تفاوضي تم الاتفاق عليه بين الأطراف بمراعاة متوسط أسعار السوق في الفترة التي سبقت توقيع هذا الاتفاق.

ونفذت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، اليوم الاثنين، الصفقة على أسهم شركة "موبكو"، المدرجة بالبورصة المصرية، في إطار تنفيذ اتفاقية تسوية وشراء أسهم شركة نيوترن (أجريوم سابقا).

وذكرت البورصة المصرية، أنه الصفقة نفذت من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم مصر لإنتاج الأسمدة - "موبكو" في إطار قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بالموافقة على إبرام اتفاقيتي التسوية وشراء الأسهم لإنهاء النزاع القائم بين شركة اجريوم سابقاً "نيوترن حالياً" وجمهورية مصر العربية والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية المملوكة لشركة موبكو.