أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 28.8% ليسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقابل نحو 4.1 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي، بقيمة انخفاض بلغت نحو 1.2 مليار دولار.

وذكر جهاز الإحصاء المصري أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 13.1%، لتبلغ نحو 2.2 مليار دولار مقابل نحو 2.5 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز انخفاض الصادرات إلى تراجع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها، انخفاض صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 6.6%، وتراجع صادرات منتجـات البترول بنسبة 27.3%، مع انخفاض صادرات البترول الخام بنسبة 34.3%، كما تراجعت صادرات مصر من الأسمدة بنسبة 16.4%.

وأوضح جهاز الإحصاء المصري أن هناك ارتفاعاً بقيمة صادرات بعض السلع خـلال شهر أكتوبر 2020، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 2.1%، كما ارتفعت صادرات السجاد والكليم بنسبة 3.5%، أوأيضاً زادت صادر الأثاث بنسبة 33.5%.

وأشار الجهاز إلى انخفاض الواردات المصري بنسبة 22.8% حيث بلغت قيمتها خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 5.1 مليار دولار مقابل نحو 6.6 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بقيمة انخفاض بلغت نحو 1.5 مليار دولار.

ولفت إلى تراجع المنتجات البترولية بنسبة 32.8%، والبترول الخام بنسبة 20.7%، وانخفض إنتاج الأدوية ومستحضرات الصيدلة بنسبة 0.3%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 32.0%.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2020 مقابل نفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت واردات مصر من القمح بنسبة 27.1%، كما ارتفعت واردات سيارات ركوب بنسبة 6.2%، وارتفعت قيمة واردات النحاس ومصنوعاته بنسبة 22.6%.