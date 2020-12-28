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السعودية.. 3 ملايين جرعة من لقاح فايز ستصل بنهاية مايو

A Saudi citizen receives the coronavirus vaccine in Jeddah. (Twitter/SaudiMOH)
مواطن سعودي يتلقى اللقاح في جدة
لقاح كورونا

السعودية.. 3 ملايين جرعة من لقاح فايز ستصل بنهاية مايو

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العربية.نت

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قال مراسل "العربية" في الرياض، إن عدد الجرعات التي تصل للسعودية من لقاح شركتي فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا سيبلغ 3 ملايين جرعة نهاية مايو 2021.

وأوضح أن شركة فايزر ستورد للسعودية مليون جرعة من اللقاح بنهاية فبراير 2021.

ونقل المراسل عن مسؤولين في وزارة الصحة السعودية، أن المملكة ستقر لقاحات أخرى بعد خضوعها للاختبارات.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، أصدرت موافقتها على تسجيل لقاح فايزر - بيونتيك لفيروس كورونا (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة.

وشملت جوانب المراجعة تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية.

وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP)، حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.

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