رحب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون‭ ،‬في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الاثنين، باتفاقية التجارة التي وقعتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي قائلا إنها بداية جديدة للعلاقات مع التكتل.

وقال جونسون في تغريدة على تويتر: "تحدثت للتو مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. رحبت بأهمية الاتفاقية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كنقطة بداية جديدة لعلاقتنا.. بين طرفين سياديين متكافئين".

وتابع: "نتطلع إلى التصديق الرسمي على الاتفاقية والعمل معا في الأولويات المشتركة، مثل التصدي لتغير المناخ."

كانت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي قد أعطت الضوء الأخضر لتطبيق اتفاق التجارة الجديد مع بريطانيا، بموجب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد المسمى صفقة "بريكست" في الأول من كانون الثاني/يناير.

نشرت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي، السبت، النصّ الكامل لاتفاقهما التاريخي الذي يؤطّر العلاقة بعد خروج المملكة من التكتل، وهو يوضح بالتفصيل المواضيع التي تباحث فيها الجانبان على مدى أشهر.

Just spoken with @eucopresident Charles Michel. I welcomed the importance of the UK/EU Agreement as a new starting point for our relationship, between sovereign equals. — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 28, 2020

وهذا النص المؤلف من 1246 صفحة يحدد خصوصا الخطوط العريضة حول طريقة معالجة النزاعات بشأن التجارة وقضية الصيد البحري الحساسة والتي شكلت نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات، بحسب "فرانس برس".

ومن المقرر أن يصادق البرلمان البريطاني على هذا الاتفاق، وسيدخل حيز التنفيذ مؤقتا في الاتحاد الأوروبي في انتظار تصويت البرلمان الأوروبي عليه المتوقع الشهر المقبل. وهو يحل مكان اتفاق تجاري انتقالي عقد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينتهي العمل بموجبه الخميس المقبل.