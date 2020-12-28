  • مباشر
اللغة

جونسون: اتفاقية التجارة بداية جديدة للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي

بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
بريكست

جونسون: اتفاقية التجارة بداية جديدة للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي

في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

رحب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون‭ ،‬في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الاثنين، باتفاقية التجارة التي وقعتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي قائلا إنها بداية جديدة للعلاقات مع التكتل.

وقال جونسون في تغريدة على تويتر: "تحدثت للتو مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. رحبت بأهمية الاتفاقية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كنقطة بداية جديدة لعلاقتنا.. بين طرفين سياديين متكافئين".

وتابع: "نتطلع إلى التصديق الرسمي على الاتفاقية والعمل معا في الأولويات المشتركة، مثل التصدي لتغير المناخ."

السعودية للكهرباء: معالجة أرباح مستحقة لأرامكو بـ 3.3 مليار ريال شركات سوق السعودية السعودية للكهرباء: معالجة أرباح مستحقة لأرامكو بـ 3.3 مليار ريال

كانت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي قد أعطت الضوء الأخضر لتطبيق اتفاق التجارة الجديد مع بريطانيا، بموجب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد المسمى صفقة "بريكست" في الأول من كانون الثاني/يناير.

نشرت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي، السبت، النصّ الكامل لاتفاقهما التاريخي الذي يؤطّر العلاقة بعد خروج المملكة من التكتل، وهو يوضح بالتفصيل المواضيع التي تباحث فيها الجانبان على مدى أشهر.

وهذا النص المؤلف من 1246 صفحة يحدد خصوصا الخطوط العريضة حول طريقة معالجة النزاعات بشأن التجارة وقضية الصيد البحري الحساسة والتي شكلت نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات، بحسب "فرانس برس".

ومن المقرر أن يصادق البرلمان البريطاني على هذا الاتفاق، وسيدخل حيز التنفيذ مؤقتا في الاتحاد الأوروبي في انتظار تصويت البرلمان الأوروبي عليه المتوقع الشهر المقبل. وهو يحل مكان اتفاق تجاري انتقالي عقد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينتهي العمل بموجبه الخميس المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خبير بريطاني: آثار كورونا النفسية ستصاحب البشر لسنوات خبير بريطاني: آثار كورونا النفسية ستصاحب البشر لسنوات
بوثيقة رسمية.. مصريان يقرران عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي  بوثيقة رسمية.. مصريان يقرران عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي 

الأكثر قراءة

أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت! أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت!
السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته
مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ
في زمن الحوثي.. أب يمني يبيع طفلته بـ350 دولاراً وبعقد رسمي في زمن الحوثي.. أب يمني يبيع طفلته بـ350 دولاراً وبعقد رسمي
مصر.. إيداع مصر.. إيداع "طفل المرور" داراً للرعاية والحبس عاماً لأصدقائه
هدف هدف "قاتل" للسومة يقود الأهلي للفوز على الرائد

قبل أن تذهب

هكذا تبتز إيران العراق بورقة الغاز!
هكذا تبتز إيران العراق بورقة الغاز!

اكتشف المزيد