قال مسؤول بارز بوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، إن الوزارة تتوقع إرسال الموجة الأولى من شيكات التحفيز بقيمة 600 دولار إلى الأفراد والأسر الأميركيين في وقت مبكر قد يكون هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤول أن وزارة الخزانة سترسل أيضا مدفوعات إضافية إلى أولئك الذين صدرت شيكات لهم بالفعل إذا وافق الكونغرس على زيادة المبلغ مثلما طالب الرئيس دونالد ترمب.

ووقع ترمب يوم الأحد على حزمة إنفاق حكومي ومساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا بقيمة 2.3 تريليون دولار أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي بعد أن كان هدد بعرقلتها ما لم يوافق المشرعون على زيادة المدفوعات إلى 2000 دولار.

بجانب المدفوعات لمرة واحدة البالغة 600 دولار، سيوفر قانون التحفيز دعمًا قدره 300 دولار في الأسبوع لجميع العمال الذين يتلقون إعانات البطالة. وسيجدد أيضًا برنامجين تم إنشاؤهما بموجب قانون CARES في شهر مارس: تعويض البطالة الطارئ الوبائي، والذي يوفر مزايا للعمال الذين استنفدوا مساعدات الدولة، ومساعدة مكافحة البطالة الوبائية، والتي تغطي عمال الوظائف المؤقتة، والتعيينات بدوام جزئي، والعاملين الموسميين وغيرهم، الذين لا يتأهلون للحصول على إعانات البطالة التقليدية.

وسيستفيد من التحفيز أكثر من 20 مليون أميركي يحصلون على إعانات البطالة، ويبلغ معدل البطالة 6.7%، مرتفعاً من أدنى مستوياته خلال 50 عاما عند 3.5% قبل عام من الجائحة.

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة في بورصة وول ستريت، يوم الاثنين، إذ عزز توقيع الرئيس دونالد ترمب على مشروع قانون طال انتظاره يتضمن حزمة تحفيزية لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 الرهانات على تعافٍ اقتصادي، وهو ما يساعد أسهم الشركات المالية والطاقة.