وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية تجارة حرة، اليوم الثلاثاء، وذلك قبل أيام من خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، وذلك للإبقاء على التدفق الحالي للبضائع.

ووقع وزيرا التجارة من كلا البلدين الاتفاقية خلال مؤتمر عن بعد نقله التلفزيون. وقال وزير التجارة التركي روهصار بكجان إنها ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2021، مما يضمن انتقالا سريعا بعد انتهاء اتفاقية حالية بنهاية العام.

وقالت وزارة التجارة البريطانية يوم الأحد، إن الاتفاقية ستحل محل شروط التجارة الحالية.

وبلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين 18.6 مليار جنيه إسترليني (25.25 مليار دولار) في 2019.

وكانت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي قد أعطت الضوء الأخضر لتطبيق اتفاق التجارة الجديد مع بريطانيا، بموجب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد المسمى صفقة "بريكست" في الأول من كانون الثاني/يناير.

ونشرت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي، السبت الماضي، النص الكامل لاتفاقهما التاريخي الذي يؤطّر العلاقة بعد خروج المملكة من التكتل، وهو يوضح بالتفصيل المواضيع التي تباحث فيها الجانبان على مدى أشهر.

ومن المقرر أن يصادق البرلمان البريطاني على هذا الاتفاق، وسيدخل حيز التنفيذ مؤقتا في الاتحاد الأوروبي في انتظار تصويت البرلمان الأوروبي عليه المتوقع الشهر المقبل. وهو يحل مكان اتفاق تجاري انتقالي عقد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينتهي العمل بموجبه الخميس المقبل.