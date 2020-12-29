  • مباشر
اللغة

تركيا.. تراجع المعنويات الاقتصادية 3.5% في ديسمبر

تركيا اقتصاد اسطنبول
اسطنبول
اقتصاد تركيا

تركيا.. تراجع المعنويات الاقتصادية 3.5% في ديسمبر

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا انخفض 3.5% على أساس شهري في ديسمبر كانون الأول إلى 86.4 نقطة، إذ دفعت قفزة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض حظر تجول وإجراءات إغلاق.

وبلغ المؤشر في وقت سابق من العام الجاري مستوى قياسيا منخفضا على خلفية إجراءات لمكافحة فيروس كورونا. وارتفع لستة أشهر متتالية مع تخفيف القيود قبل أن يعاود النزول في نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت آخر مرة تخطى فيها المؤشر حاجز المئة نقطة في مارس آذار 2018. وتشير أي قراءة فوق المئة إلى توقعات متفائلة وما دونها إلى تشاؤم، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

هل يحظر تيك توك في أميركا قبل مغادرة ترمب؟ تكنولوجيا هل يحظر تيك توك في أميركا قبل مغادرة ترمب؟

وخلقت جائحة COVID-19 مزيجاً من الصدمات للشركات في جميع أنحاء تركيا على نطاق لم نشهده في التاريخ الحديث. وتدهورت قدرة وصول الشركات إلى التمويل لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبدون الدعم الكافي وفي الوقت المناسب، فإن الشركات القابلة للاستمرار، والتي تعتمد عليها سبل عيش عدد كبير من الأسر الفقيرة والضعيفة، تواجه خطر الإغلاق الدائم، مما يهدد الوظائف ويهدد احتمالات الانتعاش الاقتصادي السريع.

وقالت ستيفكا سلافوفا كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي الشهر الحالي، إن التمويل المقدم من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار سيذهب إلى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في تركيا، والتي تعد المصدر الرئيسي للتوظيف للأسر الفقيرة وشبه الفقيرة، وتمثل أكثر من 40% من العمالة في قطاع التصنيع.

كما سيوفر المشروع التمويل في شكل دعم قابل للسداد على أساس الأداء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بما في ذلك الشركات المبتكرة التي تأثرت سلبًا بفيروس COVID-19 ولكنها تظل مجدية من الناحية المالية، ومن المرجح أن تنجو من الأزمة، إذا كان بإمكانها الحصول على تمويل لتلبية احتياجاتهم المؤقتة من السيولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تحذير لبريطانيا.. السيناريو الأوحد لتجنب موجة ثالثة تحذير لبريطانيا.. السيناريو الأوحد لتجنب موجة ثالثة
جنى العمر أضحى رمادا.. شهادات لاجئين سوريين في لبنان جنى العمر أضحى رمادا.. شهادات لاجئين سوريين في لبنان

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً
مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ
تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد
القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية
اليمني الذي باع طفلته.. شاهد حديث البائع والمشتري ومحاولة حوثية لدفن الجريمة اليمني الذي باع طفلته.. شاهد حديث البائع والمشتري ومحاولة حوثية لدفن الجريمة
ساويرس للعربية: هذه الدول ستتعافى أسرع من تبعات كورونا ساويرس للعربية: هذه الدول ستتعافى أسرع من تبعات كورونا

قبل أن تذهب

تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان
تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان

اكتشف المزيد