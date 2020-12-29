بلغ عدد طلبات التوصيل خلال جائحة كورونا أكثر من 26 مليون طلب بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 2 مليار ريال لخدمة أكثر من 250 مدينة ومحافظة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية وفقاً لـ"هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".

أقامت الهيئة حفل تكريم اليوم لمقدمي خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية المجتازين للمرحلة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية Sandbox والمصنفين ضمن فئتي "متوسط ومتقدم"، بعد تتويج مشروع "منصة تطبيقات التوصيل الإلكترونية" بجائزة الشيخ سالم الصباح للمعلوماتية في دورتها العشرين.

وأشار محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور محمد التميمي بمجهودات فريق العمل وتعاون مقدمي الخدمات ومستوى تفاعلهم والتزامهم المميز والذي كان سببا في نجاح الهيئة في إطلاق المنصة أثناء جائحة كورونا وتوفير بيئة تنظيمية مبتكرة لقطاع تطبيقات التوصيل، الأمر الذي أسهم في حماية الأمن الصحي وتعزيز آليات الالتزام بالإجراءات الوقائية إلى جانب تحفيز الاقتصاد المحلي.

وكانت "هيئة الاتصالات" قد أطلقت في وقت سابق، المرحلة الثانية من مشروع البيئة التنظيمية التجريبية "sandbox" لتطبيقات التوصيل بهدف دعم وتمكين تطبيقات التوصيل من خلال تأهيل مقدمي الخدمات من الناحيتين التنظيمية والتشغيلية وحوكمة إجراءات التسجيل.

مشروع "منصة تطبيقات التوصيل الإلكترونية" ساهم في خلق العديد من نماذج الأعمال المختلفة وأتمتة جميع الخدمات ذات الصلة بتطبيقات التوصيل بالإضافة إلى تكامل المنصة مع الجهات الحكومية والأمنية بشكل إلكتروني لتسهيل إجراءات استخراج التصاريح خلال فترة منع التجول، مما كان لها أثر هام في تقليل المخاطر والمساهمة في السيطرة على تفشي وباء فايروس كورونا المستجد.