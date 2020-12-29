وقعت شركة "أكوا باور" اليوم، اتفاقيات التنفيذ الرسمية الخاصة بمشروع طاقة الرياح المستقل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 240 ميغاواط، فيما تصل تكلفته الاستثمارية إلى 300 مليون دولار، وسيقام في منطقتي أبشيرون وخيزي في جمهورية أذربيجان.

ووقّع الاتفاقيات الثلاث من جانب شركة أكوا باور رئيس مجلس الإدارة محمد أبونيان، فيما وقّع الاتفاقية الاستثمارية مع الحكومة الأذربيجانية من الجانب الأذربيجاني وزير الطاقة، برويز شهبازوف، ووقّع اتفاقيتي شراء الطاقة ونقل كهرباء مع شركة "أذرينرجي أوه جيه أس سي" رئيس مجلس إدارة الشركة بالابابا رزاييف، ويأتي توقيع الاتفاقيات الثلاث في أعقاب إبرام اتفاقية التنفيذ بين "أكوا باور" ووزارة الطاقة الأذربيجانية في يناير من العام الجاري.

قال وزير الطاقة السعودية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه تم تعزيز التعاون بين المملكة وأذربيجان في الآونة الأخيرة في عمل منظمة أوبك+، حيث لعبت أذربيجان جنباً إلى جنب مع المشاركين الآخرين دوراً مهماً في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية، وتقدر المملكة دور أذربيجان في الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان التعاون، والمستوى العالي من الامتثال الذي حققته".

كما أعرب عن ثقته بالدور الذي ستنهض به شركة "أكواباور" من خلال هذه الاتفاقيات في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين المملكة وجمهورية أذربيجان الشقيقة، وفي دعم جهود الحكومة الأذربيجانية في تلبية احتياجاتها الوطنية من الطاقة الكهربائية بمعايير عالمية رفيعة، وتكلفة اقتصادية مجدية.

التزام المملكة بدعم الشركات الوطنية

إلى ذلك، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مقابلة مع "العربية"، التزام المملكة بدعم الشركات الوطنية بما فيها "أكوا باور" و"سابك" و"أرامكو" والتي برهنت قدرتها على التنافس دوليا في مجالات الطاقة.

من جهته، صرح وزير الطاقة الأذربيجاني قائلاً: "توقيع الاتفاقيات تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع هو مؤشر على الثقة في مناخ الأعمال في أذربيجان، وسوف يمثل المرحلة التالية من التعاون الاقتصادي بين بلدينا، وأنا على ثقة من أن شركات أخرى من المملكة سوف تحذو حذو "أكوا باور" وتستثمر في أذربيجان".

وأكد أن هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لجمهورية أذربيجان، فإضافة إلى كونه أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي، فإنّه سيساعد في توليد مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء سنوياً، وتوفير 220 مليون متر مكعب من الغاز، وخفض 400 ألف طن من الانبعاثات سنوياً، وخلق فرص عمل جديدة ومناطق إنتاج وخدمات جديدة كذلك.

من جانبه، أشار محمد أبونيان إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات الثلاث الرئيسة يعد علامةً فارقةً وخطوةً قويةً على الطريق نحو تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات الطاقة المتجددة في جمهورية أذربيجان، لتنفيذ أول مشروع لطاقة الرياح في أذربيجان، مؤكداً أن أكوا باور -استناداً إلى مكانتها كشركة سعودية رائدة في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً- ستعمل بموجب الاتفاقيات الموقعة على توفير حلول من شأنها تمكين عمليات التنوع في مزيج الطاقة الأذربيجانية بتكلفة اقتصادية معقولة، وستدعم خطط الحكومة الأذربيجانية لتحقيق أهدافها تجاه تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

وقال بالابابا رزاييف: "وفقاً للاتفاقيات التي يتم توقيعها اليوم سيجري تنفيذ ربط محطة الطاقة التي سوف تبنيها الشركة بقدرة 240 ميغاواط بالشبكة وشراء الطاقة التي ستولدها المحطة بواسطة شركتنا، وتنفيذ هذا المشروع سوف يحفز التنمية الاقتصادية في أذربيجان ويلعب دوراً مهماً في ضمان استدامة الطاقة في بلدنا، كما سيسمح بتوفير الغاز، وهو موردنا الطبيعي وله تأثير إيجابي على البيئة".