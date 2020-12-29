سيوقع قادة الاتحاد الأوروبي على اتفاق بريكست، غدا الأربعاء.

وقال عضو بارز بفريق التفاوض البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن اتفاقية التجارة التي توصلت إليها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي هي اتفاقية جيدة لصناعة الصيد البحري إذ تسمح لها بإعادة بناء نفسها في فترة انتقالية خمس سنوات ونصف السنة.

وانتقدت جماعات الصيد البحري الاتفاقية قائلة إنه جرى التضحية بتلك الصناعة في محادثات التجارة بعد بريكست.

وأفاد العضو البارز بفريق التفاوض "الاتفاق الذي حصلنا عليه يعترف بسيادة المملكة المتحدة على مياهها للصيد. إنه يقول ذلك صراحة".

وأضاف قائلا "نعتقد أن هذا اتفاق جيد. إنه يمكن صناعة الصيد البحري من إعادة بناء نفسها أثناء الفترة الانتقالية. إننا سنستثمر 100 مليون (استرليني) في برامج للمساعدة في تحديث صناعة الأسماك على مدار هذه الفترة".

إلى ذلك، قفز اليورو إلى 1.2274 دولار، أعلى مستوى له منذ أبريل 2018.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون‭ ،‬في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أمس الاثنين، باتفاقية التجارة التي وقعتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، قائلا إنها بداية جديدة للعلاقات مع التكتل.

وقال جونسون في تغريدة على تويتر: "تحدثت للتو مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. رحبت بأهمية الاتفاقية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كنقطة بداية جديدة لعلاقتنا.. بين طرفين سياديين متكافئين".

وتابع: "نتطلع إلى التصديق الرسمي على الاتفاقية والعمل معا في الأولويات المشتركة، مثل التصدي لتغير المناخ".

وكانت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي قد أعطت الضوء الأخضر لتطبيق اتفاق التجارة الجديد مع بريطانيا، بموجب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد المسمى صفقة "بريكست" في الأول من كانون الثاني/يناير.

نشرت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي، السبت، النصّ الكامل لاتفاقهما التاريخي الذي يؤطّر العلاقة بعد خروج المملكة من التكتل، وهو يوضح بالتفصيل المواضيع التي تباحث فيها الجانبان على مدى أشهر.

وهذا النص المؤلف من 1246 صفحة يحدد خصوصا الخطوط العريضة حول طريقة معالجة النزاعات بشأن التجارة وقضية الصيد البحري الحساسة والتي شكلت نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات، بحسب "فرانس برس".