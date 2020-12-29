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الاستثمارات العامة يطلق "سيف" للخدمات الأمنية

صندوق الاستثمارات يطلق شركة سيف
صندوق الاستثمارات العامة يعلن شعار شركة "سيف"
اقتصاد السعودية

الاستثمارات العامة يطلق "سيف" للخدمات الأمنية

شركة سعودية جديدة ستركز عملها على 4 محاور تشمل الاستشارات والحلول الأمنية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف"، والتي تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات، التي تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة.

وقال الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني، إن تأسيس الشركة يأتي تماشياً مع الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.

وأضاف أن "سيف" ستساهم في تنمية وتطوير منظومة قطاع الحراسات والخدمات الأمنية في المملكة العربية السعودية.

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وكمنصة أمنية مبتكرة، ستتركز أعمال شركة "سيف" على أربعة مجالات رئيسية تشمل تقديم الاستشارات الأمنية، وخدمات الحلول الأمنية المتكاملة التي تضم عدداً من الخدمات المتخصصة، وبرامج التدريب والتطوير، إضافة إلى مراكز القيادة والتحكم.

وتابع الصندوق: "ستلعب شركة "سيف" دوراً رائداً في تمكين التقنيات والكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الخدمات الأمنية، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة تدعم النمو المهني والشخصي، بما يساهم في خلق العديد من فرص العمل لجعل قطاع الحراسات والخدمات الأمنية مهنة ذات معايير عالمية".

ويأتي إطلاق شركة "سيف" تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وتوطين المعرفة، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لرفع حجم المحتوى المحلي، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة خلال الأربعة سنوات الماضية، أطلق 10 قطاعات جديدة وأسس أكثر من 30 شركة جديدة، بالإضافة إلى خلق أكثر من 190 ألف وظيفة.

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