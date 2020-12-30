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الصين تعدل بالخفض نمو الناتج المحلي لعام 2019 إلى 6%

الصين اقتصاد
تعدل الصين على نحو اعتيادي بياناتها السنوية للناتج المحلي الإجمالي
اقتصاد الصين

الصين تعدل بالخفض نمو الناتج المحلي لعام 2019 إلى 6%

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بكين – رويترز

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أفاد بيان من مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2019 عُدل بالخفض إلى 6% عند 98.65 تريليون يوان (15.12 تريليون دولار).

وكان معدل نمو الناتج المحلي في 2019 قبل التعديل 6.1%. وتعدل الصين على نحو اعتيادي بياناتها السنوية للناتج المحلي الإجمالي.

إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 15.5% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 729.32 مليار يوان (111.50 مليار دولار).

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وبحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، كانت الأرباح نمت 28.2% في أكتوبر. تغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان من الأنشطة الرئيسية، وفقاً لما نقلته "رويترز".

وشهد الاقتصاد الصيني انتعاشا قويا عقب صدمة جائحة كوفيد-19، وسجلت أنشطة المصانع والصادرات نموا غير مسبوق في نوفمبر. بعض الشركات قالت إن أرباحها تعرضت لضغوط مع اقتراب اليوان من ذروته في عدة سنوات مقابل الدولار.

وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر، نمت أرباح الشركات الصناعية 2.4% على أساس سنوي، بعدما ارتفعت 0.4% في الأشهر العشرة الأولى من 2020.

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