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العراق يوقع عقد ميناء الفاو بـ2.6 مليار دولار مع دايو الكورية

الفاو
ميناء الفاو الكبير
اقتصاد العراق

العراق يوقع عقد ميناء الفاو بـ2.6 مليار دولار مع دايو الكورية

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بغداد – رويترز

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اتفق العراق على صفقة بقيمة 2.625 مليار دولار مع دايو للهندسة والبناء الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء لبناء المرحلة الأولى من ميناء الفاو للسلع الأولية الذي يخطط له في جنوب البلاد.

وبموجب العقد الذي وقعه في بغداد ممثلون عن وزارة النقل العراقية والشركة الكورية الجنوبية، ستتولى دايو أعمال التشييد التي تشمل بناء 5 مراس لتفريغ السفن وفناء للحاويات.

واكتسب ميناء الفاو أهمية مضاعفة بعد دراسة أشارت إلى منافعه الاقتصادية الكبيرة.

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وتعرض مشروع بناء ميناء الفاو الكبير لكثير من العقبات التي أخرت تنفيذه منذ وضع حجر الأساس له في عام 2008.

وكان المشروع مجرد مخططات على الورق قبل أن تشرع الحكومة ببناء كاسر الأمواج الكبير، بالتعاون مع شركة دايو الكورية الجنوبية، العام الحالي.

وكانت وزارة النقل العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، عن موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ ميناء الفاو الكبير، حيث تم تخويل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير.

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