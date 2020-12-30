  • مباشر
اللغة

جونسون يوقع صفقة بريكست: نرى مستقبلا عالميا لأنفسنا

جونسون
رئيس وزارء بريطانيا - بوريس جونسون
بريكست

جونسون يوقع صفقة بريكست: نرى مستقبلا عالميا لأنفسنا

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

وقًع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء اتفاق التجارة لمرحلة مع ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مضيفا توقيعه إلى توقيعات قادة الاتحاد بعد أن جرى نقل الوثيقة من بروكسل إلى لندن. وقال جونسون مازحا "هل قرأته؟ الإجابة نعم".

ويحدد اتفاق التجارة، الذي جرى الإعلان عنه في 24 ديسمبر كانون الأول، بنود العلاقة الجديدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب طلاقهما في وقت سابق هذا العام.

وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير كانون الثاني، ليحل محل ترتيب انتقالي كان يستمر بموجبه تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على بريطانيا.

بريطانيا تودع الاتحاد الأوروبي
بريطانيا تودع الاتحاد الأوروبي

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء إن بريطانيا ستظل دولة أوروبية بعد الخروج من فلك الاتحاد الأوروبي لأنها جوهر الحضارة الأوروبية.

وأضاف، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذه ليست نهاية بريطانيا كدولة أوروبية... نحن في نواح كثيرة نمثل الحضارة الأوروبية في جوهرها... وسنظل كذلك".

صوت المشرعون البريطانيون الأربعاء لصالح تشريع لتنفيذ اتفاق التجارة لمرحلة ما بعد بريكست الذي جرت الموافقة عليه مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، حيث صوت 521 من المشرعين لصالح إحالة مشروع القانون إلى مراحله النهائية في مجلس العموم مقابل 73 صوتوا ضده.

لهذا السبب!.. إسرائيليون يطالبون بتوفير تطعيمات للفلسطينيين  قصص خاصة لقاح كورونا لهذا السبب!.. إسرائيليون يطالبون بتوفير تطعيمات للفلسطينيين 

وسيؤكد تصويت ثان، من المقرر إجراؤه خلال فترة وجيزة، موافقة مجلس العموم على التشريع قبل إحالته إلى مجلس اللوردات في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن يصبح قانونا عند منتصف الليل.

وعندما سئل، عما إذا كان يعتقد أنه قد أنهى معاناة حزب المحافظين بشأن أوروبا، قال جونسون "لدي أمل كبير بأن يكون ذلك هو
الحال".

وأضاف قائلا "نرى مستقبلا عالميا لأنفسنا".

يُذكر أن جونسون كان قد أكد على تطلع المملكة للتصديق الرسمي على الاتفاقية، والعمل مع الاتحاد للتصدي لتغير المناخ وغيرها من الأولويات المشتركة.

ووقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الاتفاق التجاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟ عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟
بالتفاصيل.. مأساة التغيير الديمغرافي بسوريا ودور إيران بالتفاصيل.. مأساة التغيير الديمغرافي بسوريا ودور إيران

الأكثر قراءة

خبر سار من وزير الصحة السعودي.. عن اللقاحات في المملكة خبر سار من وزير الصحة السعودي.. عن اللقاحات في المملكة
رحيل حاتم علي.. تفاصيل عما وجدوه بالجثة والمثوى الأخير رحيل حاتم علي.. تفاصيل عما وجدوه بالجثة والمثوى الأخير
جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية
مقتله هز الشارع السوداني.. شقيق بهاء الدين يفجر مفاجأة مقتله هز الشارع السوداني.. شقيق بهاء الدين يفجر مفاجأة
كورونا المتحور يصل الإمارات.. عبر قادمين من الخارج كورونا المتحور يصل الإمارات.. عبر قادمين من الخارج
تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات

قبل أن تذهب

جواز سفر اللقاح.. شرط جديد لركوب الطائرات
جواز سفر اللقاح.. شرط جديد لركوب الطائرات

اكتشف المزيد