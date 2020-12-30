عرقل زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ Mitch McConnell، جهود الديمقراطيين لتمرير إجراء لزيادة مدفوعات الإغاثة من فيروس كورونا للمواطنين من 600 دولار إلى ألفي دولار، وذلك من بعد اقرار مجلس النواب للإجراء يوم الاثنين.

وهذا من خلال إقناع أعضاء المجلس لرفض قرار استخدام الرئيس ترمب لحق الـ"فيتو"، الأمر الذي جعل حزبه يدخل في حالة من الفوضى والصراع بسبب مطالبه بزيادة الشيكات للأميركيين لمرة واحدة.

إلى ذلك، ربحت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ تراجع الدولار، فيما تجاهل المستثمرون قرار زعيم الأغلبية الجمهورية بإرجاء اقتراع في مجلس الشيوخ الأميركي على مدفوعات أكبر للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1881.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1886.20 دولار.

وقال المدير لدى إير جايد لاستشارات الشركات مايكل لانجفورد "الدولار الضعيف يكفي لخلق زخم صعودي محدود لكي تبقى الثقة في الذهب"، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد وقع الأحد، بضغط من النواب على خطة تحفيز جديدة للاقتصاد قيمتها 900 مليار دولار، تمنح إعانات للأسر والشركات الصغيرة المتضررة من كوفيد-19.

كما وقع ترمب قانون تمويل الوكالات الفيدرالية، وهو ما سيمنع حصول إغلاق حكومي، حسب بيان للبيت الأبيض.

بينما الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن كان قد حذّر، السبت، من "عواقب وخيمة" إذا استمر الرئيس دونالد ترمب في تأخير توقيع خطة التحفيز الاقتصادي، التي أقرّها الكونغرس لمواجهة تبعات كوفيد-19.

وألقى ترمب بظلال الشك على حزمة مساعدات طال انتظارها، فيما يخشى ملايين الأميركيين خسارة تقديمات ومواجهة الطرد من منازلهم المستأجرة. وطلب من المشرعين زيادة قيمة الشيكات المرسلة إلى الأميركيين الأكثر ضعفا من 600 إلى 2000 دولار.