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مصر تسمح للسلع التموينية بالاشتراك بتأسيس شركة للنقل البحري

مصر - استيراد - ميناء - تجارة
هيئة السلع التموينية ستشترك في تأسيس شركة مساهمة للنقل البحري
اقتصاد مصر

مصر تسمح للسلع التموينية بالاشتراك بتأسيس شركة للنقل البحري

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القاهرة – رويترز

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قال مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، إنه وافق على مشروع قرار يسمح للهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للنقل البحري.

وستركز الشركة، التي ستُعرف باسم شركة أتلانتيك باسيفيك للشحن والتجارة، على نقل كافة أنواع السلع داخل مصر وخارجها وستملك سفنا تجارية.

وتطرح الهيئة العامة للسلع التموينية بشكل متكرر مناقصات لشراء الزيوت النباتية والقمح، وهي أكبر مشتر للقمح في العالم.

وعادة ما تُقدم عروض شحن في المناقصات، وتتم ترسية الكثير منها عادة على شركة الملاحة الوطنية المملوكة للدولة.

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