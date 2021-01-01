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عُمان تخطط لعجز ميزانية بـ 5.7 مليار دولار في 2021

سلطنة عمان اقتصاد مناسبة
سلطنة عُمان
اقتصاد

عُمان تخطط لعجز ميزانية بـ 5.7 مليار دولار في 2021

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دبي - رويترز

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ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية على تويتر اليوم الجمعة أن سلطنة عمان تتوقع أن يبلغ عجز ميزانية 2021 نحو 2.2 مليار ريال (5.7 مليار دولار)، وأنها تخطط للاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية للمساهمة في سد الفجوة.

وأضافت أن السلطنة تهدف لجمع نحو 1.6 مليار ريال عبر الاقتراض وسحب المبلغ المتبقي بقيمة 600 مليون ريال من احتياطياتها. وذكرت أن السلطان الجديد هيثم بن طارق صادق على مرسوم يوافق على الخطة المالية.

والموازنة مبنية على سعر نفط 45 دولارا للبرميل وتتوقع الحكومة إيرادات حكومية بقيمة 8.640 مليار ريال هذا العام بانخفاض 19% عن إيرادات 2020 بحسب تقديرات.

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