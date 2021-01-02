أكد وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، أن على الحكومة الاستماع لرأي الخبراء قبل الإغلاق للاقتصاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وطالب حكام مناطق يابانية من بينها طوكيو الحكومة بإعلان الطوارئ لمواجهة تفشي الجائحة.

من جانب آخر أكد وزير بالحكومة الهندية السبت أن الحكومة وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح أنتجته شركة أسترا زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد للوقاية من فيروس كورونا المستجد بحسب "رويترز".

وسجلت روسيا 26301 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية‭‭ ‬‬بينها 5452 حالة في موسكو، مما يرفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى ثلاثة ملايين و212637.

وقالت السلطات السبت إن 447 شخصا توفوا جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يزيد إجمالي الوفيات المعلنة رسميا إلى 58002. كانت روسيا قد أعلنت أمس الجمعة تسجيل 27039 إصابة بالفيروس و536 وفاة.