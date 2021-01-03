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ترمب يمدد حظر الإقامات وتأشيرات العمل لـ 3 أشهر

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
اقتصاد أميركا

ترمب يمدد حظر الإقامات وتأشيرات العمل لـ 3 أشهر

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحظر على إصدار الإقامات الدائمة أو الـ "green card" وتأشيرات العمل الجديدة حتى الواحد والثلاثين من مارس المقبل، بسبب ضعف سوق العمل في البلاد نتيجة لوباء كورونا.

وكان ترمب قد أصدر هذا القرار في أبريل من العام الماضي، ثم جدده في يونيو، وكان من المفترض أن تنتهي مدته في نهاية ديسمبر الماضي.

وبهذا، سيتم العمل بموجب هذا القرار خلال الأشهر الثلاثة الأولى لتسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه.

ولقي قرار التمديد اعتراضا من العديد من شركات التكنولوجيا، وقامت غرفة التجارة الأميركية برفع دعوى قضائية لمنع تنفيذ تلك الإجراءات باعتبار أنها تؤثر سلبا على الاقتصاد.

من جهة ثانية، اعتبر ترمب، أن عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة مبالغ فيه. وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر، الأحد: "عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس الصيني مبالغ فيه للغاية في الولايات المتحدة، بسبب طريقة مركز السيطرة على الأوبئة والوقاية منها السخيفة في تحديد أرقام الإصابات عبر المقارنة مع الدول الأخرى، التي أعلن العديد منها، عن قصد، أرقاما منخفضة وغير دقيقة على الإطلاق".

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