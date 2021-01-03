  • مباشر
اللغة

تراجع إيرادات قناة السويس لـ 5.6 مليار دولار بـ 2020

قناة السويس
قناة السويس
اقتصاد مصر

تراجع إيرادات قناة السويس لـ 5.6 مليار دولار بـ 2020

عبور 18829 سفينة بإجمالي حمولات 1.17 مليار طن

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت هيئة قناة السويس في بيان اليوم الأحد إن القناة درت 5.61 مليار دولار على مصر في 2020، انخفاضا من إيرادات بلغت 5.8 مليار دولار في 2019. وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع إنه تقرر تثبيت الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في 2021.

وسجلت القناة خلال عام 2020 عبور 18829 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن (مليار و 169 مليون طن) ثاني أعلى حمولة سنوية صافية في تاريخ القناة.

تأتي هذه الأرقام في، مقابل عبور 18880 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.21 مليار طن (مليار و 207 مليون طن) خلال عام 2019، بفارق لايتجاوز 51 سفينة و38.1 مليون طن فقط بين العامين.

إيران تقر: أنفقنا 17 مليار دولار على أنشطتنا بالمنطقة إيران إيران تقر: أنفقنا 17 مليار دولار على أنشطتنا بالمنطقة

وأصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة، والسياسات والحوافز التسويقية المرنة الممنوحة للسفن العابرة للقناة خلال عام 2021، مع تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه عام 2020.

وشملت القرارات تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن وذلك ضمن الجهود المبذولة للتعامل مع الظروف غير المواتية والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المُستجد "COVID_19".

وأكد رئيس الهيئة الفريق حرص الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تقتضيها إدارة الأزمة الحالية وما تتطلبه من ضرورة حتمية للتعامل مع المتغيرات العالمية بمرونة تامة وإدراك لعلاقة التأثير والتأثر بين حركة التجارة المارة بالقناة والظروف غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وصناعة النقل البحري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

للدموع فوائد مذهلة.. وسر الضحك بعد البكاء للدموع فوائد مذهلة.. وسر الضحك بعد البكاء
خلط اللقاحات يثير ضجة في بريطانيا... ماذا يجري؟ خلط اللقاحات يثير ضجة في بريطانيا... ماذا يجري؟

الأكثر قراءة

انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية
بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية
روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية
ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية
جمهوريون من مجلس الشيوخ سيصوتون ضد فوز بايدن جمهوريون من مجلس الشيوخ سيصوتون ضد فوز بايدن
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني

قبل أن تذهب

هكذا استفاد أثرياء العالم من كورونا
هكذا استفاد أثرياء العالم من كورونا

اكتشف المزيد