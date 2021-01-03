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السعودية.. استقبال الشكاوى بقطاع العمالة المنزلية إلكترونيا

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السعودية.. استقبال الشكاوى بقطاع العمالة المنزلية إلكترونيا

من خلال تقليل الخطوات وعدم الحاجة لزيارة الفروع

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن إطلاق خدمة الشكاوى حول قطاع العمالة المنزلية إلكترونيا، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة مساند، حيث سيتمكن أصحاب الأعمال ممن لديهم عقود توسط لاستقدام العمالة المنزلية، من رفع الشكاوى عن طريق المنصة إلكترونيا.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن هذه الخدمة تمت أتمتتها بشكل كامل من خلال تقليل الخطوات وعدم الحاجة لزيارة الفروع أو قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، وتقلص مدة الحل، لتبدأ بالتقديم إلكترونيا من قبل صاحب العمل ومن ثم إحالة الشكوى لمقدم الخدمة لحل الشكوى بشكل ودي.

وأوضحت أنه في حال عدم التوصل لأي حل يتم تصعيدها، ومن ثم يتم دراسة الشكوى والبت فيها بشكل نهائي من قبل الوزارة بصورة تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، مؤكدة أن جميع هذه الخطوات تتم إلكترونيا عبر بوابة مساند الإلكترونية.

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وأكّدت الوزارة سعيها إلى تحسين وتطوير الخدمات للراغبين في استقدام العمالة المنزلية، من خلال مراجعة السياسات السابقة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتسريع الحصول على الخدمة المطلوبة في مدة زمنية قصيرة.

وأشارت إلى أن المنصة الإلكترونية لـ"مساند" تواصل تقديم الحلول والخدمات إلكترونيا عبر الربط المباشر مع مكاتب وشركات الاستقدام بهدف إتاحة الخيارات أمام العملاء بشكل أكبر.

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