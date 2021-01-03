أعلنت السعودية انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية، المتعلقة بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، اعتباراً من اليوم الأحد، لكنها حددت أربع ضوابط للوافدين من بعض الدول.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إن حكومة المملكة قررت انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية التي بدأ العمل بها لمدة أسبوع من تاريخ 5/5/ 1442 هجرية الموافق 20/ 12/ 2020 ميلادية، وتم تمديدها أسبوعًا آخر ينتهي في 19/ 5/ 1442 هجرية الموافق 3/ 1/ 2021 ميلادية، وأن يكون ذلك اعتبارًا من الساعة (11) من صباح يوم الأحد 19/ 5/ 1442 هجرية الموافق 3/ 1/ 2021 ميلادية.

وأشار إلى أن هناك 4 ضوابط للدخول إلى المملكة من بعض الدول، أولها أن يكون الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد (B. 1, 1, 7)، مشروطًا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن (14) يومًا خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور (B. 1, 1, 7) قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وثاني تلك الضوابط أن يتم حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد (B. 1, 1, 7)، في منازلهم تحت المراقبة مدة (14) يومًا، مع إجراء فحصين بتقنية (PCR)، الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن (48) ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الثالث عشر.

وثالث تلك الضوابط، تتمثل فيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من سلالة (B. 1, 1, 7)، فيتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة (7) أيام، مع إجراء فحص بتقنية (PCR)، قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس.

أما الإجراء الرابع، يتعلق ببقية الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليًا؛ وهي الحجر المنزلي لمدة (7) أيام، أو الحجر المنزلي لمدة (3) أيام، مع إجراء فحص مخبري بتقنية (PCR).