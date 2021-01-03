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الهند توافق على لقاح أسترازينيكا ولقاح محلي الصنع لكورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا
لقاح كورونا

الهند توافق على لقاح أسترازينيكا ولقاح محلي الصنع لكورونا

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نيودلهي - أ.ب

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سمحت الهند بلقاحين لكوفيد-19 اليوم الأحد ،مما يمهد الطريق لبرنامج تطعيم ضخم للقضاء على جائحة الفيروس التاجي في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ومنحت هيئة تنظيم الأدوية في الهند يوم الأحد تصريحًا طارئًا للقاحات التي طورتها جامعة أكسفورد وشركة صناعة الأدوية في المملكة المتحدة أسترازينيكا وأخرى طورتها شركة باهارات بايوتيك الهندية.

وقال مراقب الأدوية العام الدكتور فينوغوبال جي سوماني إنه سيتم إعطاء اللقاحين في جرعتين.

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وتهدف خطة التحصين الأولية في البلاد إلى تطعيم 300 مليون شخص - عمال الرعاية الصحية وموظفو الخطوط الأمامية بما في ذلك الشرطة وأولئك الذين يعتبرون معرضين للخطر بسبب سنهم أو أمراض أخرى - بحلول أغسطس/ آب 2021.

وتم التعاقد مع معهد الأمصال الهندي، أكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم، بواسطة أسترازينيكا لتقديم مليار جرعة للدول النامية، بما في ذلك الهند. يوم الجمعة، أصبحت بريطانيا أول من وافق على اللقاح.

وتم تطوير اللقاح الآخر المعروف باسم كوفاكسين بواسطة باهارات بايوتيك بالتعاون مع الوكالات الحكومية ويستند إلى شكل معطل من فيروس كورونا. وأكملت الشركة مرحلتين فقط من ثلاث مراحل تجريبية. الثالثة، وهي اختبارات الفعالية، بدأت في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

إجراءات احترازية في الهند للحد من كورونا
إجراءات احترازية في الهند للحد من كورونا

وأظهرت الدراسات السريرية المبكرة أن اللقاح ليس له أي آثار جانبية خطيرة وينتج أجسامًا مضادة لكوفيد-19.

والهند، مع ما يقرب من 1.4 مليار شخص، هي ثاني أسوأ المتضررين من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، مع أكثر من 10.3 مليون حالة مؤكدة و149435 حالة وفاة، على الرغم من أن معدل الإصابة بها انخفض بشكل كبير من ذروة منتصف سبتمبر/ أيلول.

ولا يزال طلب الحصول على لقاح مقدم من شركة فايزر قيد المراجعة.

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