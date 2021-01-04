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الصين تتهم أميركا بخرق قواعد السوق

الحرب التجارية مناسبة
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أميركا و الصين

الصين تتهم أميركا بخرق قواعد السوق

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دبي - العربية.نت

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وصفت الصين أمر الحكومة الأميركية بشطب ثلاث شركات اتصالات صينية من بورصة نيويورك NYSE بأنه ذو دوافع سياسية وينتهك قواعد السوق، وحثت على ضرورة احترام سيادة القانون وحماية النظام العالمي للسوق المالية.

وكان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا في شهر نوفمبر الماضي يحظر أي أنشطة تجارية واستثمارية تشمل شركات كانت تعتبرها وزارة الدفاع الأميركية سابقًا شركات عسكرية صينية شيوعية.

ويحظر أمر ترمب التداول في أي شركة جديدة بعد 60 يومًا من وضع الولايات المتحدة مثل هذا الملصق عليها.

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ومن المقرر أن يبدأ الحظر في 11 يناير، ويؤثر الحظر في ثلاث شركات مدرجة في بورصة نيويورك، وهي تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم.

وردًا على ذلك، قالت اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية، إن شطب شركات الاتصالات الصينية يتجاهل الحقوق المشروعة للمستثمرين العالميين ويعطل بشدة النظام السوقي، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

ونقلاً عن متحدث باسم اللجنة، ذكرت وكالة الإعلام الحكومية تشاينا ديلي إن الشركات الصينية الثلاث قد حصلت على إيصالات الإيداع الأميركية وتم إدراجها في بورصة نيويورك لما يقرب من 20 عامًا أو أكثر.

وامتثلت شركات الاتصالات أيضًا للقواعد واللوائح وفقًا للسوق الأميركية للأوراق المالية.

وأضاف المتحدث باسم اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية أن الشطب مشحون سياسيًا ويمثل انتهاكًا خطيرًا لقواعد السوق والنظام.

وقال إن بعض السياسيين الأميركيين قاموا بمحاولات لقمع الشركات الأجنبية المدرجة في الولايات المتحدة على حساب الإضرار بالمكانة العالمية للسوق الأميركية لرأس المال، واصفا هذه التحركات بأنها عشوائية وتعسفية وغير حكيمة.

ومع ذلك، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الشطب من القائمة له تأثير محدود للغاية في عمليات شركات الاتصالات الصينية الثلاث، وذلك بالنظر إلى قاعدة المستخدمين الكبيرة للشركات، والعمليات القائمة، والتأثير في صناعة الاتصالات العالمية، والحجم الصغير من إيصالات الإيداع الأميركية في إجمالي حصصها.

الصين أميركا
الصين أميركا

وأضاف أن الهيئة تدعم الشركات الثلاث في حماية حقوقها ومصالحها، وقال المتحدث: نأمل أن تحترم الولايات المتحدة السوق وسيادة القانون مع فعل المزيد لحماية النظام العالمي للسوق المالية، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين، وتعزيز التنمية المطردة للاقتصاد العالمي.

كما حث مسؤول في لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية على استقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بشكل يلبي توقعات المجتمع الدولي.

وقال: نأمل أن تلتقي الحكومة الأميركية بالصين في منتصف الطريق، وأن تتمسك بروح عدم المواجهة، والاحترام المتبادل، والتعاون المربح للجانبين، وتعزيز التنمية الصحية للعلاقات، والحفاظ على استقرار الأسواق المالية الدولية.

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