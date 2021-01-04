نما قطاع التصنيع في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ منتصف 2018، وهو ما يشير إلى أن الضرر الذي سببته جائحة كورونا لاقتصاد التكتل جاء أقل مما كان متوقعا في وقت سابق من العام.

وكانت ألمانيا هي القوة الدافعة مرة أخرى، حيث استمر العمل في المصانع بالمنطقة في أغلب الأحيان، على عكس قطاع الخدمات الذي تضرر بشدة من إجراءات الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر IHS MARKIT لمديري المشتريات إلى 55.2 في ديسمبر من 53.8 في نوفمبر، ولكنها أتت أقل من القراءة الأولية عند 55.5.

وتشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة لنمو، وسجل شهر ديسمبر كانون الأول أعلى قراءة منذ مايو أيار، وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج إلى 56.3 من 55.3، وهو يغذي أيضا مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي من المقرر إعلانه يوم الأربعاء، ويعد مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد.

وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في آي.اتش.اس ماركت "تبعا لذلك، يبدو أن يكون الضرر الذي أصاب الاقتصاد‭‭ ‬‬جراء الجائحة في الربع الرابع أقل كثيرا من التراجع غير المسبوق في الربع الثاني، وذلك بفضل صمود القطاع الصناعي".