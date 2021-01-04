بات الملياردير الصيني مؤسس شركة علي بابا، جاك ما، في عداد المفقودين بعد دعوته للإصلاح الاقتصادي، بحسب تقارير إعلامية شككت في أسباب ابتعاده عن الأضواء منذ فترة ليست قصيرة نسبياً.

الملياردير جاك ما، أحد أغنى الرجال في الصين ومؤسس شركة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية، لم يظهر علنا منذ أكثر من شهرين، وفقا لتقرير صادر عن موقع Yahoo Finance ونشره موقع "Foxbusiness".

جاء اختفاء "ما" بعد أن دعا إلى الإصلاح الاقتصادي في خطاب ألقاه في 24 أكتوبر في شنغهاي. وبرغم الجائحة، ارتفع أداء قطاع المصنع في الصين في ديسمبر، واستمر في مستويات ما قبل الوباء.

وكان الملياردير المختفي عن الأضواء قال إن "النظام المالي اليوم هو إرث العصر الصناعي، ويجب أن ننشئ جيلا جديدا من الشباب، ويجب علينا إصلاح النظام الحالي".

وأفادت شركة Yahoo Finance أن جاك ما كان من المفترض أن يشارك في الحلقة النهائية لشهر نوفمبر من برنامج "Africa's Business Heroes" وهو مسابقة لأصحاب المشاريع الأفارقة، ولكن تم استبداله بمسؤول تنفيذي لدى علي بابا.

وقد تعرضت كل من Alibaba وAnt Group شركة الخدمات المالية لرقابة الحكومة الصينية بعد خطاب جاك ما، كما تواجه Alibaba تحقيقا لمكافحة الاحتكار بدأ في ديسمبر، بينما تم تعليق الاكتتاب العام الأولي لمجموعة Ant Group، وتم إبلاغ الشركة بإعادة الهيكلة.

وخصص جاك ما، الذي تقدر ثروته بـ 58.4 مليار دولار ملايين الدولارات لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقال إنه سيمنح 14.4 مليون دولار من مؤسسته لتمويل تطوير لقاح لفيروس كورونا في ووهان، كما خصص مبلغ 2.15 مليون دولار إضافي لتطوير لقاح في معهد للعدوى والمناعة في أستراليا.