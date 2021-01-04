تعتزم شركة إن اَي كابيتال القابضة؛ الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومى التابع للحكومة المصرية، إطلاق صناديق استثمارية جديدة خلال أيام لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الدكتورة هالة السعيد، في بيان، اليوم الاثنين، إن شركة إن اَي كابيتال تتوسع في نشاطها الخاص بترويج الاكتتابات وإدارة الأصول الاستثمارية للمساهمة في تحقيق برنامج الشمول المالي الذي سيتيح للمواطنين والمؤسسات المحلية والأجنبية الاستثمار في البورصة والحصول علي عائد مجز، وفِي ذات الوقت توفير رؤوس الأموال للشركات المصرية للتوسع وخلق فرص عمل جديدة وذلك بدعم كامل من بنك الاستثمار القومي.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في لقاء مع محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، نشاط إن اَي كابيتال خلال الربع الثاني من العام المالي ونشاط الشركة من حيث إتمام الاستحواذ علي شركة عربية أون لاين للسمسرة في الأوراق المالية والخطط المستقبلية لتنمية نشاط أن آي كابيتال.

وناقشت الوزيرة الخطط المستقبلية لتوسعة النشاط في إدارة الأصول والتي تشمل إطلاق صناديق استثمارية جديدة خلال أيام لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مناقشة نشاط الشركة في الفترة القادمة، والأداء المتميز في إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم ومحفظة شركة "أيادي للاستثمار والتنمية"، ومحافظ الأسهم والسندات الأخرى لدى الشركة.

وأوصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوسع في التعامل مع القطاع الخاص وفي استكمال بناء قطاعات الشركة لتصبح بنكا استثماريا متكامل الأركان يتبوأ الريادة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.