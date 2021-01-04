كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع عدد السيارات المباعة في السوق المصري خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالأرقام المسجلة خلال شهر أكتوبر.

وأشار مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إلى أن إجمالي عدد السيارات المباعة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 26.134 وحدة، بزيادة نسبتها 50% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، ومقارنة أيضا بنحو 25.569 وحدة في أكتوبر 2020، بزيادة نسبتها 2.2%.

وفق التقرير، فقد واصلت سيارات الركوب دعمها لمبيعات السيارات، مسجلة أكثر من 25.500 وحدة في نوفمبر، بزيادة نسبتها 67% مقابل 12.300 وحدة خلال شهر نوفمبر 2019، و19.400 وحدة في أكتوبر الماضي. وكانت مبيعات سيارات الركوب قد تراجعت بنسبة 26% في أبريل متأثرة بالإجراءات المفروضة لمواجهة "كوفيد-19"، مما دفع موزعي السيارات إلى وقف نشاطهم، ما تسبب في توقف حركة شراء السيارات.

فيما أظهرت البيانات، تراجع مبيعات الشاحنات والأتوبيسات خلال شهر نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر، لكنها ارتفعت مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. فقد انخفضت مبيعات الشاحنات إلى 3485 وحدة، مقابل 3515 وحدة في أكتوبر، ولكنها ارتفعت بنسبة 7.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2019. كما تراجعت مبيعات الأتوبيسات لتصل إلى 2113 وحدة، مقابل 2626 وحدة في أكتوبر، ولكنها زادت بنسبة 4.2% على أساس سنوي.

وكان المجلس قد كشف قبل أيام، عن ارتفاع مبيعات السيارات خلال الـ 11 أشهر الأولى وذلك بنسبة 26.61% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، حيث بلغت المبيعات نحو 204.035 وحدة مقابل نحو 161.931 وحدة.

ووفقًا لـ "أميك"، فقد ارتفعت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 31% بعد بيع نحو 147.581 وحدة، مقابل نحو 112.931 وحدة خلال الـ 11 أشهر الأولى من العام 2019. فيما زادت مبيعات فئة الأتوبيسات خلال الـ 11 أشهر الأولى من العام 2020، بنسبة 36.5% حيث تم بيع نحو 23.966 وحدة، مقابل نحو 17.562 وحدة خلال نفس الفترة من العام 2019.

وفيما يتعلق بمبيعات الشاحنات، فقد أشارت البيانات إلى زيادة بنسبة 6% خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام 2020، وحققت مبيعات وصلت إلى نحو 32.488 وحدة، مقابل نحو 30.661 وحدة خلال نفس الفترة من العام 2019.