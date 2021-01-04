أصدرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعليمات بشأن الإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين للمواطنين البحرينيين والمسافرين المصرّح لهم.

واستثنت المؤسسة 5 فئات من رسوم الفحص المخبري للعابرين عبر الجسر المتجهين لمملكة البحرين وهم: الدبلوماسيون المعتمدون وعوائلهم، العائدون من مهمّة حكومية رسمية، العسكريون الأجانب ضمن مهمّات رسمية وعوائلهم العائدون من رحلات علاجية على نفقة وزارة الصحة ومرافقوهم، المشاركون في التجارب السريرية للقاح كوفيد19 في مملكة البحرين، وأشارت المؤسسة إلى إعفاء الأطفال ممّن هم دون سن الـ6 سنوات من إجراء الفحص المختبري.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أكدت على أهمية التقيد بالتعليمات بشأن الإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين للمواطنين البحرينيين والمسافرين المصرّح لهم، إذ أكدت ضرورة إجراء الفحص المختبري المسبق للكشف عن فيروس كورونا (PCR) قبل الوصول إلى مملكة البحرين في أحد المختبرات البحرينية أو السعودية المعتمدة من قبل البحرين حيث تكون نتيجة الفحص صالحة لمدة 72 ساعة، أو الخضوع للفحص المختبري (PCR) على نفقة المسافر عند الوصول بتكلفة تبلغ 400 ريال سعودي.

وأكّدت المؤسسة أنّه يتم قبول نتيجة الفحص عبر تطبيق "مجتمع واعي" أو أحد تطبيقات الهواتف الذكية الرسمية في المملكة العربية السعودية للمسافرين الذين تكون نتيجة فحصهم المختبري "سلبية"، كما يتم قبول شهادات الفحص الأصلية الصادرة من المختبرات البحرينية أو السعودية المعتمدة من قبل البحرين.

وبينت مؤسسة جسر الملك فهد بأنه يتوجب على المسافرين غير الحاملين لشهادات الفحص المسبق إجراء الفحص المختبري (PCR) في المنطقة المخصصة بجسر الملك فهد، ويمكن دفع رسوم الفحص عند الوصول نقدًا أو عبر بطاقات الخصم أو الائتمان.