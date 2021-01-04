بدأت بريطانيا، اليوم الإثنين، استخدام لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا للتطيعم ضد فيروس كورونا.

وكانت الحكومة البريطانية، قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية سمحت باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد.

وقالت الحكومة في بيان: "سوف تبدأ هيئة الخدمات الصحية الوطنية الآن في وضع استعداداتها المكثفة فى مرحلة التنفيذ لطرح لقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا". وقالت بريطانيا إن لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا سيقدم أولاً للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وأكدت شركة أسترازينيكا أن لقاح أكسفورد يفترض أن يكون فعالاً ضد السلالة المتحورة. يشار إلى أن اللقاح هو الثاني الذي تتم الموافقة عليه للاستخدام في بريطانيا.

وكان لقاح من إنتاج شركتى فايزر وبيونتك هو أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر في بريطانيا من جانب وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية في 2 ديسمبر الجاري، وبدأ استخدامه للأشخاص الأكثر عرضة للخطر وكبار السن في الأسبوع التالي.

ويضيف البيان: "مع اعتماد لقاحين الآن، سوف نتمكن من تطعيم عدد أكبر من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وحمايتهم من المرض وتقليل الوفيات وتكدس المستشفيات".