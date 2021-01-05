ذكر مكتب الإحصاءات الألماني أنه من المتوقع أن تكون مبيعات التجزئة في البلاد نمت حوالي 4% في عام 2020 عقب أداء قوي في نوفمبر تشرين الثاني ما يشير إلى أن المستهلكين أنفقوا المال رغم الضرر الاقتصادي الأوسع نطاقاً جراء فيروس كورونا.

وذكر المكتب، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة ارتفعت 1.9% في نوفمبر تشرين الثاني على عكس توقعات المحللين بانكماش بفضل نمو قوي للمبيعات الإلكترونية والإنفاق على تحسينات في المنازل.

وبيانات نوفمبر تشرين الثاني ترجع لفترة إغلاق جزئي في ألمانيا في حين استمرت المتاجر في العمل. واضطرت جميع المتاجر لإغلاق أبوابها من منتصف ديسمبر كانون الأول مع تشديد القيود لاحتواء تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت مبيعات التجزئة على الإنترنت، أكبر الرابحين في نوفمبر تشرين الثاني، إذ زادت الإيرادات 31.8% مقارنة بها قبل عام بينما زاد الإنفاق على الأجهزة المنزلية ومواد البناء وأدوات تزيين المنازل بنسبة 15.4%.