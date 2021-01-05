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المصانع في أميركا تعمل بأكبر نشاط منذ عامين ونصف العام

مصانع السيارات بأمريكا
مصنع للسيارات في أميركا
اقتصاد أميركا

المصانع في أميركا تعمل بأكبر نشاط منذ عامين ونصف العام

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واشنطن - رويترز

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ارتفع نشاط المصانع في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في حوالي عامين ونصف العام في ديسمبر كانون الأول، فيما يرجع على الأرجح إلى أن قفزة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا أبعدت الطلب عن الخدمات باتجاه السلع.

وقال معهد إدارة المعروض اليوم الثلاثاء، إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد تعافى إلى قراءة عند 60.7 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2018 وارتفاعا من 57.5 في نوفمبر تشرين الثاني.

ويشكل قطاع الصناعات التحويلية 11.9% من الاقتصاد الأميركي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينخفض المؤشر إلى 56.6 في ديسمبر كانون الأول.

وزاد المؤشر الفرعي لمعهد إدارة المعروض لطلبات الشراء الجديدة إلى 67.9 الشهر الماضي من 65.1 في نوفمبر تشرين الثاني بينما قفز مؤشر التوظيف بقطاع التصنيع إلى 51.5 من 48.4.

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