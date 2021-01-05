قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق ندى جودت، إن اللجنة تبحث قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام الأسبوع المقبل.

وأشارت جدوت إلى أن عقبات القانون تتضمن كيفية الحفاظ على أصول الدولة والفصل بينها وبين المستثمر أو الشريك لها، بحسب ما ورد في جريدة الصباح العراقية.

وأفادت أن إقرار القانون سيقضي على 50% من البطالة.

إلى ذلك، كان العراق قد اتفق في الأيام الماضية على صفقة بقيمة 2.625 مليار دولار مع دايو للهندسة والبناء الكورية الجنوبية، لبناء المرحلة الأولى من ميناء الفاو للسلع الأولية الذي يخطط له في جنوب البلاد.

وبموجب العقد الذي وقعه في بغداد ممثلون عن وزارة النقل العراقية والشركة الكورية الجنوبية، ستتولى دايو أعمال التشييد التي تشمل بناء 5 مراس لتفريغ السفن وفناء للحاويات.

واكتسب ميناء الفاو أهمية مضاعفة بعد دراسة أشارت إلى منافعه الاقتصادية الكبيرة.

وتعرض مشروع بناء ميناء الفاو الكبير لكثير من العقبات التي أخرت تنفيذه منذ وضع حجر الأساس له في عام 2008.

وكان المشروع مجرد مخططات على الورق قبل أن تشرع الحكومة ببناء كاسر الأمواج الكبير، بالتعاون مع شركة دايو الكورية الجنوبية، العام الحالي.

وكانت وزارة النقل العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، عن موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ ميناء الفاو الكبير، حيث تم تخويل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير.