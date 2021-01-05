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أنقرة تتخبط ولا نور بالأفق.. عجز تركيا يقفز لـ50 مليار دولار

من تركيا (أرشيفية- فرانس برس)
من تركيا (أرشيفية - فرانس برس)
اقتصاد تركيا

أنقرة تتخبط ولا نور بالأفق.. عجز تركيا يقفز لـ50 مليار دولار

الواردات زادت 4.32% إلى 219.43 مليار دولار في 2020

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إسطنبول – رويترز

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أفادت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، بأن العجز التجاري لتركيا زاد 69.12% إلى 49.91 مليار دولار في العام الماضي وفقا لنظام التجارة العام.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 4.32% إلى 219.43 مليار دولار في 2020، بينما تراجعت الصادرات 6.26% إلى 169.51 مليار دولار.

وفي ديسمبر كانون الأول، ارتفعت الواردات 11.75% إلى 22.41 مليار دولار، في حين زادت الصادرات هي الأخرى 15.97% إلى 17.84 مليار دولار.

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إلى ذلك، كانت بيانات من معهد الإحصاء التركي، قد أظهرت أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا انخفض 3.5% على أساس شهري في ديسمبر كانون الأول إلى 86.4 نقطة، إذ دفعت قفزة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض حظر تجول وإجراءات إغلاق.

وبلغ المؤشر في وقت سابق من العام الجاري مستوى قياسيا منخفضا على خلفية إجراءات لمكافحة فيروس كورونا. وارتفع لستة أشهر متتالية مع تخفيف القيود قبل أن يعاود النزول في نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت آخر مرة تخطى فيها المؤشر حاجز المئة نقطة في مارس آذار 2018. وتشير أي قراءة فوق المئة إلى توقعات متفائلة وما دونها إلى تشاؤم، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وخلقت جائحة COVID-19 مزيجاً من الصدمات للشركات في جميع أنحاء تركيا على نطاق لم نشهده في التاريخ الحديث.

وتدهورت قدرة وصول الشركات إلى التمويل لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبدون الدعم الكافي وفي الوقت المناسب، فإن الشركات القابلة للاستمرار، والتي تعتمد عليها سبل عيش عدد كبير من الأسر الفقيرة والضعيفة، تواجه خطر الإغلاق الدائم، مما يهدد الوظائف ويهدد احتمالات الانتعاش الاقتصادي السريع.

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