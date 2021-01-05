قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.063 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول من 39.222 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني.

كانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس آذار من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وسجل ميزان المدفوعات عن العام المالي 2019-2020 عجزًا بقيمة 8.6 مليار دولار، وجاء العجز بالكامل في النصف الثاني من العام المالي.

وقال البنك المركزي في وقت سابق من العام الماضي إن عجز ميزان المدفوعات في النصف الثاني لوحده بلغ 9 مليارات دولار نتيجة تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد.

وسجل الحساب الجارى عجزاً بلغ 11.2 مليار دولار، مقابل عجز بقيمة 10.9 مليار دولار في العام المالي 2018-2019، نتيجة تراجع فائض الميزان الخدمي وارتفاع عجز ميزان الاستثمار.