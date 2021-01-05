توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4% في عام 2021، مع افتراض طرح لقاح كوفيد-19، على مستوى واسع على مدار العام.

من المرجح أن يكون الانتعاش ضعيفًا، ما لم يتحرك صانعو السياسات بشكل حاسم لترويض الوباء وتنفيذ إصلاحات تعزز الاستثمار، وفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي اليوم الثلاثاء.

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي ينمو مرة أخرى بعد انكماش بنسبة 4.3% في عام 2020، فقد تسبب الوباء في خسائر فادحة في الوفيات والأمراض، وأوقع الملايين في براثن الفقر، وقد يحد من تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع الدخول لفترة طويلة.

وأشار التقرير إلى أن أهم أولويات السياسة على المدى القريب هي التحكم في انتشار وباء كورونا وضمان نشر اللقاح بسرعة وعلى نطاق واسع. لدعم التعافي الاقتصادي، حيث تحتاج السلطات أيضًا إلى تسهيل دورة إعادة الاستثمار التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام أقل اعتماداً على الدين الحكومي.

من جانبه قال رئيس مجموعة البنك الدولي - ديفيد مالباس إنه "بينما يبدو أن الاقتصاد العالمي قد دخل في مرحلة انتعاش ضعيف، يواجه صانعو السياسات تحديات هائلة - في الصحة العامة، وإدارة الديون، وسياسات الميزانية، والخدمات المصرفية المركزية، والإصلاحات الهيكلية - وهم يحاولون ضمان أن هذا التعافي العالمي الذي لا يزال هشًا يكتسب قوة دفع ويضع أساس النمو القوي".

وأضاف أنه و"للتغلب على آثار الوباء ومواجهة رياح الاستثمار المعاكسة، يجب أن يكون هناك دفعة كبيرة لتحسين بيئات العمل، وزيادة مرونة سوق العمل والمنتجات، وتعزيز الشفافية والحوكمة".