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الأردن يتعاقد مع "فايزر" لشراء مليون جرعة من لقاح كورونا

فايزر
تقديم لقاح كورونا للمواطنين مجّاناً في الأردن
لقاح كورونا

الأردن يتعاقد مع "فايزر" لشراء مليون جرعة من لقاح كورونا

سيتمّ تقديم لقاح كورونا للمواطنين مجّاناً

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العربية.نت

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أعلنت رئاسة وزراء الأردن أن الحكومة قد تعاقدت مع شركة "فايزر" لشراء مليون جرعة من مطعوم كورونا، وشراء مليوني جرعة أخرى من ائتلاف كوفكس.

وأشارت رئاسة وزراء الأردن إلى أنه سيتمّ تقديم لقاح كورونا للمواطنين مجّاناً ضمن خطّة متكاملة ودقيقة وعادلة وشفّافة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد منحت الخميس الماضي، المصادقة الطارئة للقاح فايزر - بيونتيك مما يمهد الطريق للدول في جميع أنحاء العالم للموافقة بسرعة على استيراده وتوزيعه.

الصحة العالمية تمنح الموافقة الطارئة على لقاح فايزر- بايونتك فيروس كورونا لقاح كورونا الصحة العالمية تمنح الموافقة الطارئة على لقاح فايزر- بايونتك

وقالت المنظمة في بيان، إن القرار يجعل لقاح فايزر - بيونتيك، أول لقاح يحصل على تصديق طارئ من منظمة الصحة العالمية، منذ بدء تفشي فيروس كورونا قبل أكثر من عام.

ووصفت المسؤولة عن الحصول على الأدوية في منظمة الصحة العالمية ماريانجيلا سيماو، في بيان: "هذه الخطوة بالإيجابية جدا لضمان حصول الجميع في العالم على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19".

وهذه الآلية التي يمكن أن تلجأ إليها المنظمة في حالات الطوارئ الصحية تتيح للدول التي لا تملك بالضرورة وسائل ذاتية تسمح لها بأن تحدد سريعا فاعلية أي دواء، أن تحصل على وسائل علاج بسرعة أكبر.

عنصر من الفريق الطبي تحمل عينة من لقاح فايزر ضد كوفيد 19 في نيويورك - فرانس برس
عنصر من الفريق الطبي تحمل عينة من لقاح فايزر ضد كوفيد 19 في نيويورك - فرانس برس

والآلية تتيح أيضا لليونيسف، الوكالة الأممية المكلفة قسما كبيرا من الجانب اللوجستي لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد في العالم، وللمنظمة الأميركية للصحة، أن تشتريا اللقاح لتوزيعه على الدول الفقيرة، بحسب البيان.

وشددت سيماو على الحاجة "إلى جهد أكبر للتمكن من توفير كمية كافية من اللقاحات تلبي حاجات الشعوب ذات الأولوية في كل أنحاء العالم".

وتمت إجازة استخدام لقاح فايزر-بيونتيك منذ أسابيع عدة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

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