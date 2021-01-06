قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 4% في 2021 بعد أن انكمش 4.3% في 2020، رغم أنه حذر من أن تزايد الإصابات بكوفيد-19 وتأجيلات في توزيع اللقاح قد تكبح التعافي إلى 1.6% فقط هذا العام.



وأظهر تقرير البنك الدولي نصف السنوي للتوقعات، أن الانهيار في النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا كان أقل شدة بشكل طفيف مما كان متوقعا في السابق، لكن التعافي كان أيضا أكثر بطئا وما زال عرضة لمخاطر نزولية كبيرة.



وقال البنك في بيان "التوقعات القصيرة الأجل ما زالت ضبابية إلى حد كبير... إذا استمرت الزيادة في الإصابات بالفيروس وتأخر توزيع اللقاح فان ذلك قد يقًيد النمو العالمي عند 1.6% في 1.6% فقط هذا العام".



وأضاف أنه مع سيطرة ناجحة على الجائحة وعملية تطعيم أسرع فإن النمو العالي قد يتسارع إلى حوالي 5%.



وقال البنك إن الجائحة من المتوقع أن يكون لها تأثيرات سلبية تستمر لفترة طويلة على الاقتصاد العالمي وأن تفاقم تباطؤاً كان متوقعا بالفعل قبل تفشي الفيروس، وإن العالم يواجه "عقداً من نمو مخيب للآمال" ما لم يبدأ تنفيد إصلاحات شاملة.



وقال البنك الدولي أيضا إن الناتج المحلي الإجمالي المجمع للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومن بينها الصين، من المتوقع أن ينمو 5% في 2021 بعد انكمالش 2.6% في 2020 .



وأضاف أن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو 7.9% هذا العام بعد نمو بلغ 2% في 2020.



ومع استبعاد الصين، فإن اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية من المتوقع أن تنمو 3.4% في 2021 بعد انكماش 5% في 2020.



وقال البنك إن نصيب الفرد من الدخل هبط في 90% من الاقتصادات الناشئة والنامية وإن الأزمة أثارت أيضا قفزة في مستويات الديون بين الاقتصادات الناشئة والنامية مع ارتفاع الدين الحكومي بمقدار 9 نقاط مئوية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر زيادة في عام واحد منذ أواخر عقد الثمانينات.

وقال التقرير إن الإصابات الجديدة بالفيروس عطلت تعافيا غضا في الاقتصادات المتقدمة في الربع الثالث من 2020 وإن الناتج الاقتصادي

من المتوقع الآن أن ينمو 3.3% في 2021 بدلاً من 3.9% وهي النسبة التي كانت متوقعة في البداية.



وتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة 3.5% في 2021 بعد انكماش يقدر بنحو 3.6% في 2020. وقال إن

من المتوقع أن تشهد منطقة اليورو نمواً 3.6% هذا العام بعد هبوط 7.4% في 2020 بينما من المتوقع أن يسجل الناتج الاقتصادي لليابان نمواً 2.5% بعد انكماش 5.3% العام الماضي.