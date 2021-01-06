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لأول مرة بـ 8 أشهر.. الشركات الأميركية تلغي وظائف

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اقتصاد أميركا

لأول مرة بـ 8 أشهر.. الشركات الأميركية تلغي وظائف

شطب 123 ألف وظيفة بشهر ديسمبر مقابل استحداث 304 آلاف وظيفة في نوفمبر

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واشنطن - فرانس برس

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ألغت الشركات الأميركية الخاصة وظائف في ديسمبر لأول مرة منذ ابريل نتيجة تضررها من تفشي كوفيد-19 والقيود الجديدة على النشاط، وفق ما جاء في تقرير شهري لشركة "اي دي بي" نشرته الأربعاء.

وألغيت 123 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقابل استحداث 304 آلاف وظيفة في نوفمبر، وفق معطيات خُفّضت بعد مراجعتها ونشرت أيضا الأربعاء. ولم يتوقع المحللون إلغاء وظائف في ديسمبر، وكانوا يتوقعون استحداث 120 ألف وظيفة.

وفي بيان، أشارت أهو يلديماز التي تشارك في الإشراف على التقرير الشهري إلى أنه "مع تصاعد تأثير الجائحة على سوق العمل، شهد ديسمبر أول تراجع منذ ابريل 2020".

وأضافت أن "خسارة الوظائف تركزت خاصة في (قطاعات) تجارة التجزئة والترفيه والفنادق".

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وتؤثر هذه الأرقام سلبا على معدل البطالة الرسمي في ديسمبر الذي سيعلن عنه الجمعة. وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون تسجيل معدل بطالة مماثلا لمعدل شهر نوفمبر، أي نحو 6,7%.

ورغم أن تقرير شركة "اي دي بي" لا يمثل توقعا موثوقا لوضع سوق العمل الأميركية، إلا أنه يعد مؤشرا أوليا للأرقام الرسمية.

وأورد التقرير أنه في الإجمال، ألغت الشركات الكبيرة التي توظف أكثر من ألف عامل 169 ألف وظيفة في ديسمبر، في حين أن الشركات الصغيرة التي توظف أقل من 20 عامل ألغت 16 ألف وظيفة. وفي المقابل واصلت الشركات المتوسطة خلق وظائف جديدة.

وعلقت الخبيرة الاقتصادية في شركة "هاي فريكوينسي إيكونومكس" روبيلا فاروقي أن "الزخم تراجع في الأشهر الأخيرة، وهي نزعة يرجح أن تتواصل على المدى القصير"، ونبّهت من أنه "في حال تدهور الوضع الصحي فإن ذلك سيؤثر على نشاط الشركات".

وألغت الشركات الأميركية الخاصة 302 ألف وظيفة في مارس و19,4 مليون وظيفة في ابريل في خضم الجائحة التي أضرت بشدة بالنشاط الاقتصادي، في حين سجل إنشاء وظائف جديدة في الأشهر الموالية.

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