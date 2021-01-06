قال وزير المالية الألماني أولاف شولتز اليوم الأربعاء إن أكبر اقتصاد أوروبي يمكنه الصمود في مواجهة فترة عزل عام طويلة تهدف لاحتواء جائحة فيروس كورونا، مضيفا أنه يتوقع مستويات دين حكومي أقل عما كانت عليه بعد الأزمة المالية في 2008.

وأضاف شولتز لقناة (زد.دي.إف): "يمكننا الصمود لفترة طويلة. مشرعو الميزانية في البرلمان الألماني منحونا الموافقة على تقديم المساعدة المطلوبة".

وأمس، ذكر مكتب الإحصاءات الألماني أنه من المتوقع أن تكون مبيعات التجزئة في البلاد نمت حوالي 4% في عام 2020 عقب أداء قوي في نوفمبر تشرين الثاني ما يشير إلى أن المستهلكين أنفقوا المال رغم الضرر الاقتصادي الأوسع نطاقاً جراء فيروس كورونا.

وقال المكتب، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 1.9% في نوفمبر تشرين الثاني على عكس توقعات المحللين بانكماش بفضل نمو قوي للمبيعات الإلكترونية والإنفاق على تحسينات في المنازل.