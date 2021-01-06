  • مباشر
اللغة

السعودية.. الحوسبة السحابية ستلعب دوراً محورياً بالاقتصاد

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية.. الحوسبة السحابية ستلعب دوراً محورياً بالاقتصاد

متابع الغاء المتابعة

الرياض - واس

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية دراسة عن الحالة التنظيمية للحوسبة السحابية عالمياً، تناولت خلالها موقع المملكة مقارنةً بـ10 دول عالمية، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وكوريا واليابان وألمانيا والدنمارك وأستراليا وغيرها.

وكشفت الدراسة عن أن الحوسبة السحابية ستلعب دورًا محوريًا في بناء الاقتصاد الرقمي الجديد، كما أن المنافسة في هذا المجال ستسهم في تيسير اللوائح التنظيمية مما سيشجع الابتكار، ويساعد في خلق منظومة عمل أفضل لصالح الشركاء والشركات والمستفيدين.

وذكرت الدراسة أن جائحة كورونا أسهمت في الإسراع من وتيرة التوجه العالمي نحو التحول الرقمي واستخدام البيانات، لافتة النظر إلى أن الحوسبة السحابية باتت اليوم ممكّنًا أساسيًا لمجموعة من الخدمات والحلول التقنية الجديدة (الناشئة والمتقدمة) بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل (Blockchain)، والتشفير، والواقع المعزز (الواقع الافتراضي)، وغيرها من الخدمات اللاسلكية والأجهزة التقنية.

تخبط أميركي بشطب شركات صينية من وول ستريت أسواق المال تخبط أميركي بشطب شركات صينية من وول ستريت

وأضافت الدراسة أن المملكة من أوائل الدول التي تتبنى لوائح محددة وأُطرا تنظيمية لمقدمي الخدمات السحابية، مضيفة أنه في أكتوبر 2020 قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بنشر وتنفيذ "سياسة الحوسبة السحابية أولاً"، التي تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية على اعتماد الخدمات السحابية بدلاً من حلول تقنية المعلومات التقليدية.

ولفتت الدراسة النظر إلى أن هذه السياسة تتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده رؤية المملكة 2030 لزيادة جودة الخدمات من خلال استخدام حلول أكثر ابتكاراً عبر الخدمات الحكومية مما يقلل من التكلفة الإجمالية للملكية من خلال تحسين استغلال تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة، وإزالة الازدواجية في الإنفاق الحكومي، وتحسين متانة الأمن السيبراني، وتمكين التشغيل البيني بين مختلف الجهات.

كما سلطت الدراسة الضوء على فوائد الخدمات السحابية، وأنواعها المختلفة وفوائدها الرئيسية كخفض التكلفة، وقابلية التوسع، والتعافي من الكوارث، وغيرها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أسباب شائعة لظاهرة أسباب شائعة لظاهرة "الحجر الصحي 15" وكيفية التغلب عليها
لمرضى الربو.. عليكم باتباع هذه النصيحة للوقاية من كورونا لمرضى الربو.. عليكم باتباع هذه النصيحة للوقاية من كورونا

الأكثر قراءة

يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا
بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها
وزيرة الصحة المصرية تضرب عرض الحائط بكورونا في حفل زفاف وزيرة الصحة المصرية تضرب عرض الحائط بكورونا في حفل زفاف
أمير قطر بعد قمة العلا: كلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة أمير قطر بعد قمة العلا: كلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة
بعد تغير ملامحها.. حورية فرغلي تبكي: فقدت الثقة بنفسي كامرأة  بعد تغير ملامحها.. حورية فرغلي تبكي: فقدت الثقة بنفسي كامرأة 
وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر

قبل أن تذهب

روسيا تنتقد قرار إيران حول تخصيب اليورانيوم
روسيا تنتقد قرار إيران حول تخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد